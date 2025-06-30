https://1prime.ru/20250630/aviaperevozki-859034928.html

Мировые пассажирские авиаперевозки в мае выросли на 5%

Мировые пассажирские авиаперевозки в мае выросли на 5% - 30.06.2025, ПРАЙМ

Мировые пассажирские авиаперевозки в мае выросли на 5%

Объем мировых пассажирских авиаперевозок в мае поднялся на 5% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:28+0300

2025-06-30T16:28+0300

2025-06-30T16:28+0300

бизнес

мировая экономика

ближний восток

азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в мае поднялся на 5% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В месячном выражении показатель не изменился, указывается в сообщении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период поднялся на 6,7% в годовом выражении, внутренних - на 2,1%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 83,4%. С начала года, в январе-мае, объем перевозок вырос на 5,8%, в том числе международных - на 8,1%, внутренних - на 2,1%. PLF за эти пять месяцев составил 82,2%. Самый сильный рост в мае мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+9,4%) и Латинской Америке (+8,5%). Показатель также вырос в Африке (+7,5%), на Ближнем Востоке (+6,2%) и в Европе (+3,4%). В Северной Америке пассажирские авиаперевозки снизились - на 0,5%. "Рост спроса на авиаперевозки в мае был неравномерным… Серьезные сбои на Ближнем Востоке в конце июня напомнили нам о том, что геополитическая нестабильность остается проблемой в некоторых регионах, поскольку авиакомпании поддерживают безопасную работу с минимальными неудобствами для пассажиров", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh). В то же время, по словам Уолша, потребительская уверенность остается высокой, а бронирование билетов на пик летнего сезона в северных регионах дает все основания для оптимизма.

https://1prime.ru/20250623/yuteyr-858800105.html

ближний восток

азиатско-тихоокеанский регион

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бизнес, мировая экономика, ближний восток, азиатско-тихоокеанский регион, iata