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Мировые пассажирские авиаперевозки в мае выросли на 5% - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Мировые пассажирские авиаперевозки в мае выросли на 5%
Мировые пассажирские авиаперевозки в мае выросли на 5% - 30.06.2025, ПРАЙМ
Мировые пассажирские авиаперевозки в мае выросли на 5%
Объем мировых пассажирских авиаперевозок в мае поднялся на 5% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T16:28+0300
2025-06-30T16:28+0300
бизнес
мировая экономика
ближний восток
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в мае поднялся на 5% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В месячном выражении показатель не изменился, указывается в сообщении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период поднялся на 6,7% в годовом выражении, внутренних - на 2,1%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 83,4%. С начала года, в январе-мае, объем перевозок вырос на 5,8%, в том числе международных - на 8,1%, внутренних - на 2,1%. PLF за эти пять месяцев составил 82,2%. Самый сильный рост в мае мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+9,4%) и Латинской Америке (+8,5%). Показатель также вырос в Африке (+7,5%), на Ближнем Востоке (+6,2%) и в Европе (+3,4%). В Северной Америке пассажирские авиаперевозки снизились - на 0,5%. "Рост спроса на авиаперевозки в мае был неравномерным… Серьезные сбои на Ближнем Востоке в конце июня напомнили нам о том, что геополитическая нестабильность остается проблемой в некоторых регионах, поскольку авиакомпании поддерживают безопасную работу с минимальными неудобствами для пассажиров", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh). В то же время, по словам Уолша, потребительская уверенность остается высокой, а бронирование билетов на пик летнего сезона в северных регионах дает все основания для оптимизма.
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ближний восток
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бизнес, мировая экономика, ближний восток, азиатско-тихоокеанский регион, iata
Бизнес, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Азиатско-Тихоокеанский регион, IATA
16:28 30.06.2025
 
Мировые пассажирские авиаперевозки в мае выросли на 5%

IATA: объем мировых пассажирских авиаперевозок в мае поднялся на 5%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в мае поднялся на 5% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В месячном выражении показатель не изменился, указывается в сообщении.
В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период поднялся на 6,7% в годовом выражении, внутренних - на 2,1%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 83,4%.
С начала года, в январе-мае, объем перевозок вырос на 5,8%, в том числе международных - на 8,1%, внутренних - на 2,1%. PLF за эти пять месяцев составил 82,2%.
Самый сильный рост в мае мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+9,4%) и Латинской Америке (+8,5%). Показатель также вырос в Африке (+7,5%), на Ближнем Востоке (+6,2%) и в Европе (+3,4%). В Северной Америке пассажирские авиаперевозки снизились - на 0,5%.
"Рост спроса на авиаперевозки в мае был неравномерным… Серьезные сбои на Ближнем Востоке в конце июня напомнили нам о том, что геополитическая нестабильность остается проблемой в некоторых регионах, поскольку авиакомпании поддерживают безопасную работу с минимальными неудобствами для пассажиров", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).
В то же время, по словам Уолша, потребительская уверенность остается высокой, а бронирование билетов на пик летнего сезона в северных регионах дает все основания для оптимизма.
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