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Австралия намерена добиться от США полной отмены торговых пошлин
Австралия намерена добиться от США полной отмены торговых пошлин - 30.06.2025, ПРАЙМ
Австралия намерена добиться от США полной отмены торговых пошлин
Канберра продолжит добиваться от Вашингтона полного снятия торговых пошлин в отношении австралийских товаров, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T11:24+0300
2025-06-30T11:24+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Канберра продолжит добиваться от Вашингтона полного снятия торговых пошлин в отношении австралийских товаров, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на пресс-конференции. "Мы продолжим настаивать на том, чтобы они (пошлины - ред.) составляли не 10, а 0%. Именно такими должны быть взаимные торговые тарифы. У нас есть Соглашение о свободной торговле с США. Мы очень четко изложили наши аргументы и продолжим делать это", - заявил Альбанезе. По его словам, он недавно посещал США и рассчитывает на повторный визит. Также взаимодействовать с американской стороной продолжит глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг, которая на этой неделе отправится в Вашингтон, где 1 июля запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности, в который входят Австралия, Индия, США и Япония). Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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Экономика, АВСТРАЛИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Австралия намерена добиться от США полной отмены торговых пошлин
Премьер Австралии Альбанезе: Канберра продолжит добиваться от США снятия пошлин
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Канберра продолжит добиваться от Вашингтона полного снятия торговых пошлин в отношении австралийских товаров, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на пресс-конференции.
"Мы продолжим настаивать на том, чтобы они (пошлины - ред.) составляли не 10, а 0%. Именно такими должны быть взаимные торговые тарифы. У нас есть Соглашение о свободной торговле с США. Мы очень четко изложили наши аргументы и продолжим делать это", - заявил Альбанезе.
По его словам, он недавно посещал США и рассчитывает на повторный визит. Также взаимодействовать с американской стороной продолжит глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг, которая на этой неделе отправится в Вашингтон, где 1 июля запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности, в который входят Австралия, Индия, США и Япония).
Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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