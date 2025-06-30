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ВС не будет пересматривать запрет Unicredit Bank на суды с "Русхимальянсом"
ВС не будет пересматривать запрет Unicredit Bank на суды с "Русхимальянсом" - 30.06.2025, ПРАЙМ
ВС не будет пересматривать запрет Unicredit Bank на суды с "Русхимальянсом"
Верховный суд (ВС) РФ отказал немецкому Unicredit Bank в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете этому банку инициировать и продолжать за рубежом... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T09:47+0300
2025-06-30T09:47+0300
2025-06-30T09:47+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ отказал немецкому Unicredit Bank в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете этому банку инициировать и продолжать за рубежом судебные разбирательства с компанией "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела. "Отказать компании ЮниКредит Банк ГмбХ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ. Согласно материалам дела, Unicredit Bank настаивал на пересмотре определения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 декабря 2024 года, которое 4 апреля оставил в силе арбитражный суд Северо-Западного округа. Согласно вердикту суда первой инстанции, Unicredit Bank запрещено, в частности, инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании, включая разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса и инициировать новые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства, за исключением компетентных судов Российской Федерации, связанные с гарантиями, выданными немецким банком "Русхимальянсу". Также арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Unicredit Bank 250 миллионов евро судебной неустойки в случае, если любой из установленных им запретов будет нарушен. Этот же суд в июле 2024 года взыскал солидарно с Unicredit Bank и российского "Юникредит банка" около 462,7 миллиона евро в пользу "Русхимальянса". В том деле компания потребовала взыскать с банков более 453,1 миллиона евро задолженности по выплатам по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 году, и проценты за пользование чужими денежными средствами. Гарантии Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту в 2022 году с истцом на строительство в районе Усть-Луги комплекса переработки этансодержащего газа. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они были удовлетворены.
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Финансы, Банки, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Русхимальянс, Газпром, РусГазДобыча
ВС не будет пересматривать запрет Unicredit Bank на суды с "Русхимальянсом"
Верховный суд отказал Unicredit Bank в пересмотре решений нижестоящих судов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ отказал немецкому Unicredit Bank в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете этому банку инициировать и продолжать за рубежом судебные разбирательства с компанией "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела.
"Отказать компании ЮниКредит Банк ГмбХ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ.
Согласно материалам дела, Unicredit Bank настаивал на пересмотре определения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 декабря 2024 года, которое 4 апреля оставил в силе арбитражный суд Северо-Западного округа.
Согласно вердикту суда первой инстанции, Unicredit Bank запрещено, в частности, инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании, включая разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса и инициировать новые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства, за исключением компетентных судов Российской Федерации, связанные с гарантиями, выданными немецким банком "Русхимальянсу".
Также арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Unicredit Bank 250 миллионов евро судебной неустойки в случае, если любой из установленных им запретов будет нарушен.
Этот же суд в июле 2024 года взыскал солидарно с Unicredit Bank и российского "Юникредит банка" около 462,7 миллиона евро в пользу "Русхимальянса". В том деле компания потребовала взыскать с банков более 453,1 миллиона евро задолженности по выплатам по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 году, и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Гарантии Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту в 2022 году с истцом на строительство в районе Усть-Луги комплекса переработки этансодержащего газа. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они были удовлетворены.
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