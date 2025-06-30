https://1prime.ru/20250630/belgrad-859008365.html
Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир"
Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир" - 30.06.2025, ПРАЙМ
Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир"
Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T01:24+0300
2025-06-30T01:24+0300
2025-06-30T01:24+0300
финансы
экономика
россия
москва
белград
сербия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859008365.jpg?1751235889
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут.
"Мы должны рассмотреть использование платежной системы "Мир", но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами", - сообщил он в интервью "Известиям".
москва
белград
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, москва, белград, сербия
Финансы, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, БЕЛГРАД, СЕРБИЯ
Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир"
Премьер Сербии Мацут: Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир"