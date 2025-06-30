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Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир"

Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир" - 30.06.2025, ПРАЙМ

Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир"

Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T01:24+0300

2025-06-30T01:24+0300

2025-06-30T01:24+0300

финансы

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут. "Мы должны рассмотреть использование платежной системы "Мир", но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами", - сообщил он в интервью "Известиям".

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