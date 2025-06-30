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Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир" - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир"
Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир" - 30.06.2025, ПРАЙМ
Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир"
Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T01:24+0300
2025-06-30T01:24+0300
финансы
экономика
россия
москва
белград
сербия
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут. "Мы должны рассмотреть использование платежной системы "Мир", но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами", - сообщил он в интервью "Известиям".
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40
192
40
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финансы, россия, москва, белград, сербия
Финансы, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, БЕЛГРАД, СЕРБИЯ
01:24 30.06.2025
 
Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир"

Премьер Сербии Мацут: Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир"

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут.
"Мы должны рассмотреть использование платежной системы "Мир", но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами", - сообщил он в интервью "Известиям".
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМОСКВАБЕЛГРАДСЕРБИЯ
 
 
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