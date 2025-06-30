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Глава Минфина США заявил, что может занять пост главы ФРС

Глава Минфина США заявил, что может занять пост главы ФРС - 30.06.2025, ПРАЙМ

Глава Минфина США заявил, что может занять пост главы ФРС

Министр финансов США Скотт Бессент сказал в понедельник, что может занять пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, если этого потребует президент... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T18:26+0300

2025-06-30T18:26+0300

2025-06-30T18:26+0300

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ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент сказал в понедельник, что может занять пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, если этого потребует президент страны Дональд Трамп, но сам Бессент доволен своей нынешней должностью. "Я поступлю так, как хочет президент, но, по-моему, у меня лучшая работа в Вашингтоне", - сказал Бессент в интервью Bloomberg. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о том, что внутри администрации президента Трампа растет поддержка назначения Бессента на пост главы ФРС после того, как полномочия нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла истекут в мае 2026 года. Белый дом позднее опроверг эти сообщения. Трамп продолжает резко критиковать председателя ФРС за медленное снижение процентных ставок. Во время недавнего саммита НАТО он вновь назвал Пауэлла "очень посредственным человеком в умственном плане". Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении председателя ФРС.

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мировая экономика, финансы, сша, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, джером пауэлл, bloomberg, нато