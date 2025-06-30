Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минфина США заявил, что может занять пост главы ФРС - 30.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250630/bessent-859039380.html
Глава Минфина США заявил, что может занять пост главы ФРС
Глава Минфина США заявил, что может занять пост главы ФРС - 30.06.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США заявил, что может занять пост главы ФРС
Министр финансов США Скотт Бессент сказал в понедельник, что может занять пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, если этого потребует президент... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T18:26+0300
2025-06-30T18:26+0300
мировая экономика
финансы
сша
вашингтон
скотт бессент
дональд трамп
джером пауэлл
bloomberg
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/03/841370355_0:562:3000:2250_1920x0_80_0_0_1d54365819d8f0042acbc8edc877c051.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент сказал в понедельник, что может занять пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, если этого потребует президент страны Дональд Трамп, но сам Бессент доволен своей нынешней должностью. "Я поступлю так, как хочет президент, но, по-моему, у меня лучшая работа в Вашингтоне", - сказал Бессент в интервью Bloomberg. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о том, что внутри администрации президента Трампа растет поддержка назначения Бессента на пост главы ФРС после того, как полномочия нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла истекут в мае 2026 года. Белый дом позднее опроверг эти сообщения. Трамп продолжает резко критиковать председателя ФРС за медленное снижение процентных ставок. Во время недавнего саммита НАТО он вновь назвал Пауэлла "очень посредственным человеком в умственном плане". Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении председателя ФРС.
https://1prime.ru/20250629/tramp-859004682.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/03/841370355_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_07a94d654f4f4da0224b02fbb958472b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, сша, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, джером пауэлл, bloomberg, нато
Мировая экономика, Финансы, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Bloomberg, НАТО
18:26 30.06.2025
 
Глава Минфина США заявил, что может занять пост главы ФРС

Глава Минфина США Бессент заявил, что может стать главой ФРС, если этого потребует Трамп

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент сказал в понедельник, что может занять пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, если этого потребует президент страны Дональд Трамп, но сам Бессент доволен своей нынешней должностью.
"Я поступлю так, как хочет президент, но, по-моему, у меня лучшая работа в Вашингтоне", - сказал Бессент в интервью Bloomberg.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о том, что внутри администрации президента Трампа растет поддержка назначения Бессента на пост главы ФРС после того, как полномочия нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла истекут в мае 2026 года. Белый дом позднее опроверг эти сообщения.
Трамп продолжает резко критиковать председателя ФРС за медленное снижение процентных ставок. Во время недавнего саммита НАТО он вновь назвал Пауэлла "очень посредственным человеком в умственном плане". Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении председателя ФРС.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
Трамп назвал главу ФРС США "тупой персоной"
Вчера, 17:37
 
Мировая экономикаФинансыСШАВАШИНГТОНСкотт БессентДональд ТрампДжером ПауэллBloombergНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала