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В Госдуме опровергли слухи о принудительной регистрации биометрии

В Госдуме опровергли слухи о принудительной регистрации биометрии - 30.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме опровергли слухи о принудительной регистрации биометрии

Сдача биометрии остаётся добровольной процедурой, также законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры, сообщил глава комитета... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T15:26+0300

2025-06-30T15:26+0300

2025-06-30T15:26+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Сдача биометрии остаётся добровольной процедурой, также законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "В сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры. Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии остаётся добровольной процедурой. Иные утверждения на этот счёт – ложь. Более того, законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры. То есть, не допускается даже косвенное принуждение к сдаче биометрии", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат также отметил, что каждый человек, сдавший данные для Единой биометрической системы (ЕБС), может удалить их через "Госуслуги".

https://1prime.ru/20250619/vtb-858650500.html

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россия, госдума