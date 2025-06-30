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В Госдуме опровергли слухи о принудительной регистрации биометрии
В Госдуме опровергли слухи о принудительной регистрации биометрии - 30.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме опровергли слухи о принудительной регистрации биометрии
Сдача биометрии остаётся добровольной процедурой, также законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры, сообщил глава комитета... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:26+0300
2025-06-30T15:26+0300
2025-06-30T15:26+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Сдача биометрии остаётся добровольной процедурой, также законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "В сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры. Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии остаётся добровольной процедурой. Иные утверждения на этот счёт – ложь. Более того, законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры. То есть, не допускается даже косвенное принуждение к сдаче биометрии", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат также отметил, что каждый человек, сдавший данные для Единой биометрической системы (ЕБС), может удалить их через "Госуслуги".
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россия, госдума
В Госдуме опровергли слухи о принудительной регистрации биометрии
Боярский: сдача биометрии остается добровольной процедурой
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Сдача биометрии остаётся добровольной процедурой, также законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"В сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры. Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии остаётся добровольной процедурой. Иные утверждения на этот счёт – ложь. Более того, законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры. То есть, не допускается даже косвенное принуждение к сдаче биометрии", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат также отметил, что каждый человек, сдавший данные для Единой биометрической системы (ЕБС), может удалить их через "Госуслуги".
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