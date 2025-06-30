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Петербургская биржа рассчитывает запустить расчеты в юанях для торгов лесом - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250630/birzha--859013792.html
Петербургская биржа рассчитывает запустить расчеты в юанях для торгов лесом
Петербургская биржа рассчитывает запустить расчеты в юанях для торгов лесом - 30.06.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа рассчитывает запустить расчеты в юанях для торгов лесом
Петербургская биржа изучает возможность организации расчетов в юанях для китайских компаний, участвующих в торгах лесом на ее платформе, и не исключает, что это | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T09:18+0300
2025-06-30T09:18+0300
экономика
рынок
россия
китай
оаэ
игорь артемьев
санкт-петербургская биржа
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа изучает возможность организации расчетов в юанях для китайских компаний, участвующих в торгах лесом на ее платформе, и не исключает, что это может произойти в текущем году, сообщил в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев. "Мы тренировались вести расчеты в юанях, провели несколько сделок. И у нас получилось… Собираемся в этом году начать большой проект по биржевой торговле лесом с Китаем. Если все получится, этот товар мы будем обслуживать с помощью валютной пары рубль-юань", - сказал он. По словам Артемьева, биржа планирует протестировать расчеты и для других валютных пар. Площадка заинтересована в дирхамах ОАЭ и кувейтском дирхаме. Также рассматриваются расчеты с помощью цифрового рубля. "Не исключаем, что именно цифровые финансовые активы могут стать расчетной единицей", - отметил президент торговой площадки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru во вторник в 11.00 мск.
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рынок, россия, китай, оаэ, игорь артемьев, санкт-петербургская биржа
Экономика, Рынок, РОССИЯ, КИТАЙ, ОАЭ, Игорь Артемьев, Санкт-Петербургская биржа
09:18 30.06.2025
 
Петербургская биржа рассчитывает запустить расчеты в юанях для торгов лесом

Петербургская биржа хочет запустить расчеты в юанях для торгов лесом с компаниями из КНР

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа изучает возможность организации расчетов в юанях для китайских компаний, участвующих в торгах лесом на ее платформе, и не исключает, что это может произойти в текущем году, сообщил в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев.
"Мы тренировались вести расчеты в юанях, провели несколько сделок. И у нас получилось… Собираемся в этом году начать большой проект по биржевой торговле лесом с Китаем. Если все получится, этот товар мы будем обслуживать с помощью валютной пары рубль-юань", - сказал он.
По словам Артемьева, биржа планирует протестировать расчеты и для других валютных пар. Площадка заинтересована в дирхамах ОАЭ и кувейтском дирхаме.
Также рассматриваются расчеты с помощью цифрового рубля. "Не исключаем, что именно цифровые финансовые активы могут стать расчетной единицей", - отметил президент торговой площадки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru во вторник в 11.00 мск.
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