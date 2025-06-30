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Петербургская биржа рассматривает возможность запуска торгов антрацитом

Петербургская биржа рассматривает возможность запуска торгов антрацитом - 30.06.2025, ПРАЙМ

Петербургская биржа рассматривает возможность запуска торгов антрацитом

Петербургская биржа рассматривает возможность запуска торгов антрацитом (каменный уголь высшего сорта) и ведет переговоры с "Сибантрацитом", но решение еще не... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T10:26+0300

2025-06-30T10:26+0300

2025-06-30T10:26+0300

экономика

рынок

игорь артемьев

сибантрацит

санкт-петербургская биржа

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа рассматривает возможность запуска торгов антрацитом (каменный уголь высшего сорта) и ведет переговоры с "Сибантрацитом", но решение еще не принято, рассказал в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев. "Сейчас мы ведем диалог с "Сибантрацитом" по реализации на торгах антрацита, но решения еще нет, так как антрацит - в первую очередь экспортный товар и на внутренний рынок практически не поставляется", - сказал он. По словам Артемьева, торговая площадка хочет вывести на биржу коксующиеся угли для металлургии, но на этом рынке другие требования к контролю ценообразующих качественных характеристик. Они пока что не реализованы в торговой системе биржи. "Мы ведем переговоры с поставщиками и прорабатываем эти вопросы, чтобы сделать биржевые торги привлекательными и для этой категории производителей", - заключил он. Что касается коксующихся углей для нужд энергетики, недавно на биржу вышел "Колмар" и начал реализацию марки К, отметил президент торговой площадки. На Петербургской бирже представлены почти все ведущие производители энергетического угля. Помимо марок Д и ДГ, для которых установлены нормативы продаж, на бирже активно торгуются и марки Б, СС, Г, ГЖ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru во вторник в 11.00 мск.

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рынок, игорь артемьев, сибантрацит, санкт-петербургская биржа