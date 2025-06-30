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Британский профсоюз призвал Лондон прекратить военную помощь Киеву - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Британский профсоюз призвал Лондон прекратить военную помощь Киеву
Британский профсоюз призвал Лондон прекратить военную помощь Киеву - 30.06.2025, ПРАЙМ
Британский профсоюз призвал Лондон прекратить военную помощь Киеву
Профсоюз транспортных работников Великобритании RMT на своем ежегодном съезде принял резолюцию, осуждающую военную помощь Лондона Украине и призвал... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:34+0300
2025-06-30T14:34+0300
политика
мировая экономика
украина
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ЛОНДОН, 30 июн - ПРАЙМ. Профсоюз транспортных работников Великобритании RMT на своем ежегодном съезде принял резолюцию, осуждающую военную помощь Лондона Украине и призвал правительство заняться экономикой вместо разжигания конфликтов за рубежом. "Великобритания продолжает играть роль разжигателя конфликтов в международных отношениях, поставляя оружие британского производства, оказывая военную помощь и выделяя кредиты и миллиарды фунтов стерлингов государственного финансирования на безуспешные попытки добиться военного поражения России на Украине. Мы отвергаем политику снижения уровня жизни ради финансирования политики эскалации войны, которая в прошлом году привела нас на грань ядерного армагеддона", - говорится в резолюции, с которой ознакомилась газета Telegraph. Отмечается, что резолюцию предложило отделение профсоюза по лондонскому району Паддингтон. Пресс-секретарь профсоюза заявил газете, что она содержала призыв к деэскалации в зонах боевых действий по всему миру: в Газе, Йемене, Иране и на Украине. "Вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение", - заявил представитель профсоюза изданию.
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мировая экономика, украина, лондон, великобритания
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:34 30.06.2025
 
Британский профсоюз призвал Лондон прекратить военную помощь Киеву

Профсоюз транспортных работников Британии осудил военную помощь Киеву

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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ЛОНДОН, 30 июн - ПРАЙМ. Профсоюз транспортных работников Великобритании RMT на своем ежегодном съезде принял резолюцию, осуждающую военную помощь Лондона Украине и призвал правительство заняться экономикой вместо разжигания конфликтов за рубежом.
"Великобритания продолжает играть роль разжигателя конфликтов в международных отношениях, поставляя оружие британского производства, оказывая военную помощь и выделяя кредиты и миллиарды фунтов стерлингов государственного финансирования на безуспешные попытки добиться военного поражения России на Украине. Мы отвергаем политику снижения уровня жизни ради финансирования политики эскалации войны, которая в прошлом году привела нас на грань ядерного армагеддона", - говорится в резолюции, с которой ознакомилась газета Telegraph.
Отмечается, что резолюцию предложило отделение профсоюза по лондонскому району Паддингтон. Пресс-секретарь профсоюза заявил газете, что она содержала призыв к деэскалации в зонах боевых действий по всему миру: в Газе, Йемене, Иране и на Украине.
"Вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение", - заявил представитель профсоюза изданию.
Лондон
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ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАЛОНДОНВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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