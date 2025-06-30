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"Союзмультфильм" зарегистрирует товарный знак "Чебубу"

"Союзмультфильм" зарегистрирует товарный знак "Чебубу" - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Союзмультфильм" зарегистрирует товарный знак "Чебубу"

"Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T14:42+0300

2025-06-30T14:42+0300

2025-06-30T14:42+0300

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россия

союзмультфильм

роспатент

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. "Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство 27 июня. В качестве заявителя указан "Союзмультфильм". Организация под данным товарным знаком планирует производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других товаров. Всего в заявке числятся 45 классов МКТУ (международная классификация товаров и услуг - ред.). "Регистрация бренда "Чебубу" по широкому перечню товарных категорий, скорее всего, говорит о стратегическом намерении "Союзмультфильма" заранее застолбить это название на перспективу. Такой подход — стандартная практика для крупных медиахолдингов: он позволяет обезопасить себя от конкурентов и создать задел для будущей монетизации бренда в самых разных форматах — от игрушек и одежды до мультфильмов и цифровых продуктов", - рассказала РИА Новости гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Она добавила, что выбор названия "Чебубу" может указывать на попытку создать аналог или преемника популярного персонажа "Лабубу". Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру. -0-

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бизнес, россия, союзмультфильм, роспатент