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"Не видят угрозы": в Польше выяснили замысел Европы против России и США

"Не видят угрозы": в Польше выяснили замысел Европы против России и США - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Не видят угрозы": в Польше выяснили замысел Европы против России и США

Европейские страны, которые рассчитывают на победу Киева, своими действиями саботируют попытки мирного диалога между Россией и США. Об этом сообщает издание... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T08:39+0300

2025-06-30T08:39+0300

2025-06-30T08:39+0300

политика

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польша

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Европейские страны, которые рассчитывают на победу Киева, своими действиями саботируют попытки мирного диалога между Россией и США. Об этом сообщает издание Myśl Polska."Изменение американских приоритетов в отношении Европы — это, пожалуй, самый большой для них сюрприз <…> Вопреки ястребиным взглядам европейских союзников, США не видят в России экзистенциальной угрозы", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что американская сторона полагает, что Россия может сыграть роль участника восстановления стратегического баланса благодаря ее мощнейшим ресурсам. Кроме того, в Белом дома стремятся к нормализации отношений с Кремлем, в том числе с помощью урегулирования ситуации на Украине, заключили в издании.

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