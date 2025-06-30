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"Не видят угрозы": в Польше выяснили замысел Европы против России и США - 30.06.2025, ПРАЙМ
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"Не видят угрозы": в Польше выяснили замысел Европы против России и США
"Не видят угрозы": в Польше выяснили замысел Европы против России и США - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Не видят угрозы": в Польше выяснили замысел Европы против России и США
Европейские страны, которые рассчитывают на победу Киева, своими действиями саботируют попытки мирного диалога между Россией и США. Об этом сообщает издание... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T08:39+0300
2025-06-30T08:39+0300
политика
запад
россия
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Европейские страны, которые рассчитывают на победу Киева, своими действиями саботируют попытки мирного диалога между Россией и США. Об этом сообщает издание Myśl Polska."Изменение американских приоритетов в отношении Европы — это, пожалуй, самый большой для них сюрприз &lt;…&gt; Вопреки ястребиным взглядам европейских союзников, США не видят в России экзистенциальной угрозы", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что американская сторона полагает, что Россия может сыграть роль участника восстановления стратегического баланса благодаря ее мощнейшим ресурсам. Кроме того, в Белом дома стремятся к нормализации отношений с Кремлем, в том числе с помощью урегулирования ситуации на Украине, заключили в издании.
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запад, россия, польша
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, ПОЛЬША
08:39 30.06.2025
 
"Не видят угрозы": в Польше выяснили замысел Европы против России и США

Myśl Polska: ЕС через поддержку Киева мешает диалогу Москвы и Вашингтона

© flickr.com / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© flickr.com / Lukas Plewnia
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Европейские страны, которые рассчитывают на победу Киева, своими действиями саботируют попытки мирного диалога между Россией и США. Об этом сообщает издание Myśl Polska.
"Изменение американских приоритетов в отношении Европы — это, пожалуй, самый большой для них сюрприз <…> Вопреки ястребиным взглядам европейских союзников, США не видят в России экзистенциальной угрозы", - сказано в тексте публикации.
Отмечается, что американская сторона полагает, что Россия может сыграть роль участника восстановления стратегического баланса благодаря ее мощнейшим ресурсам. Кроме того, в Белом дома стремятся к нормализации отношений с Кремлем, в том числе с помощью урегулирования ситуации на Украине, заключили в издании.
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