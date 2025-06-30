https://1prime.ru/20250630/dividendy-859026647.html

Акционеры ритейлера X5 утвердили дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры ритейлера X5 утвердили дивиденды по итогам 2024 года - 30.06.2025, ПРАЙМ

Акционеры ритейлера X5 утвердили дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры ритейлера X5 Group (ПАО "Корпоративный центр Икс 5"), управляющего торговыми сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Чижик", утвердили дивиденды по... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T13:59+0300

2025-06-30T13:59+0300

2025-06-30T13:59+0300

экономика

финансы

x5 retail group

перекресток

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Акционеры ритейлера X5 Group (ПАО "Корпоративный центр Икс 5"), управляющего торговыми сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Чижик", утвердили дивиденды по итогам 2024 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 648 рублей на акцию, сообщила компания. "Распределить всю чистую прибыль общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, и нераспределенную прибыль за 2023 г., 2022 г., 2020 г. следующим образом: ... выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по результатам 2024 года в размере 648,00 рублей (Шестьсот сорок восемь рублей) 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", - приводится в сообщении формулировка решения акционеров на годовом собрании 27 июня. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, - 9 июля. X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 марта под управлением компании находились 27 536 магазинов. Это точки торговых сетей "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

https://1prime.ru/20250630/surgutneftegaz-859025480.html

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финансы, x5 retail group, перекресток