https://1prime.ru/20250630/dividendy-859026647.html
Акционеры ритейлера X5 утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры ритейлера X5 утвердили дивиденды по итогам 2024 года - 30.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры ритейлера X5 утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры ритейлера X5 Group (ПАО "Корпоративный центр Икс 5"), управляющего торговыми сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Чижик", утвердили дивиденды по... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:59+0300
2025-06-30T13:59+0300
2025-06-30T13:59+0300
экономика
финансы
x5 retail group
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/img/83024/04/830240450_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3b45c4b34c5ddbe86a528b5404f78c95.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Акционеры ритейлера X5 Group (ПАО "Корпоративный центр Икс 5"), управляющего торговыми сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Чижик", утвердили дивиденды по итогам 2024 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 648 рублей на акцию, сообщила компания. "Распределить всю чистую прибыль общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, и нераспределенную прибыль за 2023 г., 2022 г., 2020 г. следующим образом: ... выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по результатам 2024 года в размере 648,00 рублей (Шестьсот сорок восемь рублей) 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", - приводится в сообщении формулировка решения акционеров на годовом собрании 27 июня. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, - 9 июля. X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 марта под управлением компании находились 27 536 магазинов. Это точки торговых сетей "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
https://1prime.ru/20250630/surgutneftegaz-859025480.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83024/04/830240450_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b804eca3d15ac3895c2de542a86a62f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, x5 retail group, перекресток
Экономика, Финансы, X5 Retail Group, Перекресток
Акционеры ритейлера X5 утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры X5 Group утвердили дивиденды в 648 рублей на акцию
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Акционеры ритейлера X5 Group (ПАО "Корпоративный центр Икс 5"), управляющего торговыми сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Чижик", утвердили дивиденды по итогам 2024 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 648 рублей на акцию, сообщила компания.
"Распределить всю чистую прибыль общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, и нераспределенную прибыль за 2023 г., 2022 г., 2020 г. следующим образом: ... выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по результатам 2024 года в размере 648,00 рублей (Шестьсот сорок восемь рублей) 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", - приводится в сообщении формулировка решения акционеров на годовом собрании 27 июня.
Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, - 9 июля.
X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 марта под управлением компании находились 27 536 магазинов. Это точки торговых сетей "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2024 год