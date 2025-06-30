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ПИК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год - 30.06.2025, ПРАЙМ
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ПИК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год
ПИК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год - 30.06.2025, ПРАЙМ
ПИК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год
Годовое собрание акционеров девелопера ПИК решило не выплачивать дивиденды за 2024 год. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:58+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров девелопера ПИК решило не выплачивать дивиденды за 2024 год. "Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, не распределять (около 3 миллиардов рублей - ред.), не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении компании. В апреле ПИК сообщил, что снизил чистую прибыль по МСФО в 2024 году по сравнению с прошлым годом на 45% - до 28,7 миллиарда рублей. При этом компания не выплачивала дивиденды ни в 2023, ни в 2022 году. ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы, в прошлом году сократил свою долю в компании до 15,15%. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" Гордеев контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).
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бизнес, акции, пик
Экономика, Бизнес, Акции, ПИК
15:58 30.06.2025
 
ПИК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

Годовое собрание акционеров ПИК решило не выплачивать дивиденды за 2024 год

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого комплекса у метро "Черкизовская" в Москве
Строительство жилого комплекса у метро Черкизовская в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров девелопера ПИК решило не выплачивать дивиденды за 2024 год.
"Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, не распределять (около 3 миллиардов рублей - ред.), не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении компании.
В апреле ПИК сообщил, что снизил чистую прибыль по МСФО в 2024 году по сравнению с прошлым годом на 45% - до 28,7 миллиарда рублей.
При этом компания не выплачивала дивиденды ни в 2023, ни в 2022 году.
ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы, в прошлом году сократил свою долю в компании до 15,15%. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" Гордеев контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).
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