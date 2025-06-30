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ПИК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

ПИК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год - 30.06.2025, ПРАЙМ

ПИК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

Годовое собрание акционеров девелопера ПИК решило не выплачивать дивиденды за 2024 год. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T15:58+0300

2025-06-30T15:58+0300

2025-06-30T15:58+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров девелопера ПИК решило не выплачивать дивиденды за 2024 год. "Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, не распределять (около 3 миллиардов рублей - ред.), не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении компании. В апреле ПИК сообщил, что снизил чистую прибыль по МСФО в 2024 году по сравнению с прошлым годом на 45% - до 28,7 миллиарда рублей. При этом компания не выплачивала дивиденды ни в 2023, ни в 2022 году. ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы, в прошлом году сократил свою долю в компании до 15,15%. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" Гордеев контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).

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