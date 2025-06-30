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Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник утром - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник утром
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник утром - 30.06.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник утром
Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в понедельник утром на фоне неопределенности вокруг торговых соглашений США с рядом стран, следует из... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T09:32+0300
2025-06-30T09:32+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в понедельник утром на фоне неопределенности вокруг торговых соглашений США с рядом стран, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 9.28 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1732 доллара с 1,172 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 143,88 иены с уровня прошлого закрытия в 144,67 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,33% - до 97,08 пункта. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает продления установленного ранее дедлайна по введению новых импортных пошлин после 9 июля, хотя сам предпочел бы ускорить этот процесс. Он подчеркнул, что Вашингтон уже уведомил многие страны о возможных изменениях и в ближайшее время им будет направлено официальное письмо с условиями доступа на американский рынок. При этом он добавил, что США не могут заключать отдельные сделки со всеми странами, поэтому просто уведомят их, "сколько нужно платить за бизнес в США". Глава Белого дома отметил, что с рядом государств, включая Индию и Китай, уже удалось договориться о принципах доступа на рынки. В случае с Индией, по его словам, обсуждается "полное снятие торговых барьеров", что ранее казалось невозможным. "По нашему мнению, на этой неделе курс доллара будет определяться торговыми событиями в США", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитиков Commonwealth Bank of Australia, приведенное в их еженедельном отчете по валютной стратегии. "Мы скептически относимся к тому, что так много торговых сделок может быть согласовано так быстро", - добавили эксперты.
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рынок, торги, сша, индия, дональд трамп
Экономика, Рынок, Торги, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп
09:32 30.06.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник утром

Доллар дешевеет к мировым валютам на неопределенности вокруг торговых соглашений США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в понедельник утром на фоне неопределенности вокруг торговых соглашений США с рядом стран, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 9.28 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1732 доллара с 1,172 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 143,88 иены с уровня прошлого закрытия в 144,67 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,33% - до 97,08 пункта.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает продления установленного ранее дедлайна по введению новых импортных пошлин после 9 июля, хотя сам предпочел бы ускорить этот процесс. Он подчеркнул, что Вашингтон уже уведомил многие страны о возможных изменениях и в ближайшее время им будет направлено официальное письмо с условиями доступа на американский рынок. При этом он добавил, что США не могут заключать отдельные сделки со всеми странами, поэтому просто уведомят их, "сколько нужно платить за бизнес в США".
Глава Белого дома отметил, что с рядом государств, включая Индию и Китай, уже удалось договориться о принципах доступа на рынки. В случае с Индией, по его словам, обсуждается "полное снятие торговых барьеров", что ранее казалось невозможным.
"По нашему мнению, на этой неделе курс доллара будет определяться торговыми событиями в США", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитиков Commonwealth Bank of Australia, приведенное в их еженедельном отчете по валютной стратегии.
"Мы скептически относимся к тому, что так много торговых сделок может быть согласовано так быстро", - добавили эксперты.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене
27 июня, 17:32
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАИНДИЯДональд Трамп
 
 
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