https://1prime.ru/20250630/dollar-859015832.html

Индекс доллара опустился ниже 97 пунктов

Индекс доллара опустился ниже 97 пунктов - 30.06.2025, ПРАЙМ

Индекс доллара опустился ниже 97 пунктов

Стоимость доллара в понедельник утром снижается, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился ниже 97 пунктов впервые с... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T10:06+0300

2025-06-30T10:06+0300

2025-06-30T10:07+0300

экономика

доллар

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром снижается, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился ниже 97 пунктов впервые с 1 марта 2022 года, свидетельствуют данные бирж.По состоянию на 10.02 мск индекс доллара опускался на 0,36%, до 97,05 пункта, минутами ранее показатель минимально достигал 96,98 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1739 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,172 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 143,89 иены со 144,67 иены за доллар.

https://1prime.ru/20250630/yuan-859015564.html

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