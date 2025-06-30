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Индекс доллара опустился ниже 97 пунктов - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250630/dollar-859015832.html
Индекс доллара опустился ниже 97 пунктов
Индекс доллара опустился ниже 97 пунктов - 30.06.2025, ПРАЙМ
Индекс доллара опустился ниже 97 пунктов
Стоимость доллара в понедельник утром снижается, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился ниже 97 пунктов впервые с... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:06+0300
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экономика
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром снижается, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился ниже 97 пунктов впервые с 1 марта 2022 года, свидетельствуют данные бирж.По состоянию на 10.02 мск индекс доллара опускался на 0,36%, до 97,05 пункта, минутами ранее показатель минимально достигал 96,98 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1739 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,172 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 143,89 иены со 144,67 иены за доллар.
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Экономика, доллар
10:06 30.06.2025 (обновлено: 10:07 30.06.2025)
 
Индекс доллара опустился ниже 97 пунктов

Индекс доллара опустился ниже 97 пунктов впервые с 1 марта 2022 года

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром снижается, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился ниже 97 пунктов впервые с 1 марта 2022 года, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 10.02 мск индекс доллара опускался на 0,36%, до 97,05 пункта, минутами ранее показатель минимально достигал 96,98 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1739 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,172 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 143,89 иены со 144,67 иены за доллар.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
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