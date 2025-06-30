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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 30.06.2025, ПРАЙМ
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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 30.06.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T01:18+0300
2025-06-30T01:18+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Перекрыли движение в воскресенье в 23.48 мск, причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 0.55 мск.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
01:18 30.06.2025
 
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Перекрыли движение в воскресенье в 23.48 мск, причины не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение по мосту в 0.55 мск.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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