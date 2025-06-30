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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 30.06.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T01:18+0300

2025-06-30T01:18+0300

2025-06-30T01:18+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Перекрыли движение в воскресенье в 23.48 мск, причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 0.55 мск.

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