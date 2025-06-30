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Крупный банк предрек разлом мировой финансовой системы
Крупный банк предрек разлом мировой финансовой системы - 30.06.2025, ПРАЙМ
Крупный банк предрек разлом мировой финансовой системы
Торговая напряженность может перерасти в глубокие финансовые разломы в глобальной финансовой системе, передает агентство Reuters со ссылкой на Банк... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T08:51+0300
2025-06-30T08:51+0300
2025-06-30T08:51+0300
экономика
банк
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Торговая напряженность может перерасти в глубокие финансовые разломы в глобальной финансовой системе, передает агентство Reuters со ссылкой на Банк международных расчетов (BIS).Торговая война, которую начали Соединенные Штаты, подрывает давно устоявшийся экономический порядок, заметил глава BIS Агустин Карстенс. По этой причине, экономика оказывается в переломном моменте, вступая в "новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости". Такое положение дел подрывает доверие к общественным институтам, в том числе и банкам.Главный экономический советник BIS Хен Сон Шин, также обратил внимание на резкое падение доллара, который с начала года потерял уже десять процентов.
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банк
Крупный банк предрек разлом мировой финансовой системы
BIS: глобальную финансовую систему ждут глубокие разломы из-за торговых войн
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ.
Торговая напряженность может перерасти в глубокие финансовые разломы в глобальной финансовой системе, передает
агентство Reuters со ссылкой на Банк международных расчетов (BIS).
Торговая война, которую начали Соединенные Штаты, подрывает давно устоявшийся экономический порядок, заметил глава BIS Агустин Карстенс. По этой причине, экономика оказывается в переломном моменте, вступая в "новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости". Такое положение дел подрывает доверие к общественным институтам, в том числе и банкам.
Главный экономический советник BIS Хен Сон Шин, также обратил внимание на резкое падение доллара, который с начала года потерял уже десять процентов.
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