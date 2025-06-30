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Экономист назвала условия выхода из турбулентности мировой экономики

Экономист назвала условия выхода из турбулентности мировой экономики - 30.06.2025, ПРАЙМ

Экономист назвала условия выхода из турбулентности мировой экономики

Преодоление турбулентности мировой экономики и выход ее из состояния излома требует взаимного понимания между странами и желания решать такие вопросы сообща,... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:00+0300

2025-06-30T12:00+0300

2025-06-30T12:00+0300

экономика

сша

китай

москва

рэу им. г.в.плеханова

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Преодоление турбулентности мировой экономики и выход ее из состояния излома требует взаимного понимания между странами и желания решать такие вопросы сообща, что, однако, в текущих условиях пока не представляется возможным ввиду противоположности интересов ключевых игроков, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) в своем годовом отчете сообщил, что стабильности мировой экономики угрожают торговые войны и низкий рост производительности труда. По мнению аналитиков банка, долгосрочные экономические отношения, которые поддерживали глобальное процветание в течение десятилетий, сейчас находятся под угрозой. "Мировая экономика действительно находится на изломе или, другими словами, в условиях турбулентности. Новые технологии, развитие азиатского рынка и одновременная стагнация западных рынков привела к жесткому конфликту интересов между Западом и Востоком. В первую очередь, здесь можно сказать о противостоянии США и Китая, а вместе с ними и всей мировой системы", - отмечает эксперт. По ее словам, данное противостояние заключается не только в разделении рынков и влияния, но и в самом институциональном подходе взаимодействия ведущей экономики со своими торговыми партнерами. Так, Китай и Россия продвигают систему равенства и уважения партнеров, у США и стран западного блока сложилась система подчинения слабых сильным. Если же говорить только об экономических вопросах, продолжает собеседница агентства, то в мировой экономике накопилось довольно много сложных задач, включая старение населения, особенно в развитых странах, климат, неравенство и постепенное вымывание среднего класса, увеличение долга развитых экономик, недостаток природных ресурсов, торгово-тарифная война, борьба за новые логистические пути, дедолларизация и многое другое. "Все это вместе оказывает сильное влияние на дальнейшее развитие всей международной системы и требует взаимного понимания и желания стран решать данные вопросы сообща, что пока реализовать не представляется возможным, учитывая противоположность интересов ключевых игроков", - заключила Новикова. Банк международных расчетов - это международная финансовая организация, в задачи которой входит содействие сотрудничеству между мировыми центробанками и облегчение глобальных платежей.

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сша

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, москва, рэу им. г.в.плеханова