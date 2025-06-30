Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист назвала условия выхода из турбулентности мировой экономики - 30.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250630/ekonomika-859019983.html
Экономист назвала условия выхода из турбулентности мировой экономики
Экономист назвала условия выхода из турбулентности мировой экономики - 30.06.2025, ПРАЙМ
Экономист назвала условия выхода из турбулентности мировой экономики
Преодоление турбулентности мировой экономики и выход ее из состояния излома требует взаимного понимания между странами и желания решать такие вопросы сообща,... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:00+0300
2025-06-30T12:00+0300
экономика
сша
китай
москва
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Преодоление турбулентности мировой экономики и выход ее из состояния излома требует взаимного понимания между странами и желания решать такие вопросы сообща, что, однако, в текущих условиях пока не представляется возможным ввиду противоположности интересов ключевых игроков, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) в своем годовом отчете сообщил, что стабильности мировой экономики угрожают торговые войны и низкий рост производительности труда. По мнению аналитиков банка, долгосрочные экономические отношения, которые поддерживали глобальное процветание в течение десятилетий, сейчас находятся под угрозой. "Мировая экономика действительно находится на изломе или, другими словами, в условиях турбулентности. Новые технологии, развитие азиатского рынка и одновременная стагнация западных рынков привела к жесткому конфликту интересов между Западом и Востоком. В первую очередь, здесь можно сказать о противостоянии США и Китая, а вместе с ними и всей мировой системы", - отмечает эксперт. По ее словам, данное противостояние заключается не только в разделении рынков и влияния, но и в самом институциональном подходе взаимодействия ведущей экономики со своими торговыми партнерами. Так, Китай и Россия продвигают систему равенства и уважения партнеров, у США и стран западного блока сложилась система подчинения слабых сильным. Если же говорить только об экономических вопросах, продолжает собеседница агентства, то в мировой экономике накопилось довольно много сложных задач, включая старение населения, особенно в развитых странах, климат, неравенство и постепенное вымывание среднего класса, увеличение долга развитых экономик, недостаток природных ресурсов, торгово-тарифная война, борьба за новые логистические пути, дедолларизация и многое другое. "Все это вместе оказывает сильное влияние на дальнейшее развитие всей международной системы и требует взаимного понимания и желания стран решать данные вопросы сообща, что пока реализовать не представляется возможным, учитывая противоположность интересов ключевых игроков", - заключила Новикова. Банк международных расчетов - это международная финансовая организация, в задачи которой входит содействие сотрудничеству между мировыми центробанками и облегчение глобальных платежей.
https://1prime.ru/20250630/mishustin-859015238.html
сша
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, москва, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, РЭУ им. Г.В.Плеханова
12:00 30.06.2025
 
Экономист назвала условия выхода из турбулентности мировой экономики

Новикова: преодоление турбулентности мировой экономики требует совместных усилий

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Преодоление турбулентности мировой экономики и выход ее из состояния излома требует взаимного понимания между странами и желания решать такие вопросы сообща, что, однако, в текущих условиях пока не представляется возможным ввиду противоположности интересов ключевых игроков, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) в своем годовом отчете сообщил, что стабильности мировой экономики угрожают торговые войны и низкий рост производительности труда. По мнению аналитиков банка, долгосрочные экономические отношения, которые поддерживали глобальное процветание в течение десятилетий, сейчас находятся под угрозой.
"Мировая экономика действительно находится на изломе или, другими словами, в условиях турбулентности. Новые технологии, развитие азиатского рынка и одновременная стагнация западных рынков привела к жесткому конфликту интересов между Западом и Востоком. В первую очередь, здесь можно сказать о противостоянии США и Китая, а вместе с ними и всей мировой системы", - отмечает эксперт.
По ее словам, данное противостояние заключается не только в разделении рынков и влияния, но и в самом институциональном подходе взаимодействия ведущей экономики со своими торговыми партнерами. Так, Китай и Россия продвигают систему равенства и уважения партнеров, у США и стран западного блока сложилась система подчинения слабых сильным.
Если же говорить только об экономических вопросах, продолжает собеседница агентства, то в мировой экономике накопилось довольно много сложных задач, включая старение населения, особенно в развитых странах, климат, неравенство и постепенное вымывание среднего класса, увеличение долга развитых экономик, недостаток природных ресурсов, торгово-тарифная война, борьба за новые логистические пути, дедолларизация и многое другое.
"Все это вместе оказывает сильное влияние на дальнейшее развитие всей международной системы и требует взаимного понимания и желания стран решать данные вопросы сообща, что пока реализовать не представляется возможным, учитывая противоположность интересов ключевых игроков", - заключила Новикова.
Банк международных расчетов - это международная финансовая организация, в задачи которой входит содействие сотрудничеству между мировыми центробанками и облегчение глобальных платежей.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Мишустин поручил выработать подход к защите клиентов банками от мошенников
10:01
 
ЭкономикаСШАКИТАЙМОСКВАРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала