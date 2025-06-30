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В космосе проведут эксперимент по затвердеванию сплавов индий-висмут

В космосе проведут эксперимент по затвердеванию сплавов индий-висмут - 30.06.2025, ПРАЙМ

В космосе проведут эксперимент по затвердеванию сплавов индий-висмут

Эксперимент по затвердеванию сплавов индий-висмут в космическом пространстве пройдёт на биоспутнике "Бион-М" №2, рассказал РИА Новости научный консультант... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T03:04+0300

2025-06-30T03:04+0300

2025-06-30T03:04+0300

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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Эксперимент по затвердеванию сплавов индий-висмут в космическом пространстве пройдёт на биоспутнике "Бион-М" №2, рассказал РИА Новости научный консультант Центра автоматических космических систем и комплексов ЦНИИмаша Макартыч Мухоян. "Также "Бион-М" №2 оборудован научной аппаратурой КАЛИБР-2, изготовленной совместно с ВНИИОФИ и предназначенной для исследования фазовых переходов плавления – кристаллизации сплава индий-висмут. Цель: иметь на борту прибор для полётных калибровок бортовой аппаратуры измерения температуры на Земле", - сказал Мухоян. На борту будет разработанная в ЦНИИмаше аппаратура БИОКОНТ-БМ 2. Она состоит из восьми блоков: блока питания и семи экспериментальных блоков. В первых четырёх блоках – эксперименты "БИОКОСМ" и "Взаимодействие", аппаратура содержит термостаты, в которых помещаются ампулы и чашки Петри с микроорганизмами, причём два из них снабжены магнитозащитным экраном. В блоках БИОКОНТ-БМ 5 и БИОКОНТ- БМ 6 будут находиться биофлаконы с проростками мха, освещаемые синим и красным светом, на которые прежде всего реагируют растения. В седьмом блоке – биофлаконы с веточками водоросли нителлы в физиологическом растворе, в восьмом – пробирки с водорослью десмидия в физиологическом растворе, рассказал Мухоян. По его словам, проведённые ранее биологические эксперименты в космосе позволили глубже понять механизм влияния невесомости на живые организмы и физиологическую роль гравитации. Первые эксперименты с собаками и другими животными были проведены в 50-х годах прошлого века, а первым биоспутником стал ИСЗ-2, на котором в 1957 году на орбите побывала собака Лайка. Полёты биоспутников в 1960-1961 годах с собаками, мышами, крысами и другими представителями животного и растительного мира позволили осуществить первый полёт человека в космос в 1961 году. Планомерные биологические исследования начались уже с запуском космического аппарата "Бион-1" в октябре 1973 года. Всего до 1996 года были запущены 11 "Бионов", эти аппараты были по конструкции идентичны спутнику, на котором летала Лайка, менялась лишь биологическая аппаратура для определённых задач. За это время в космосе побывали крысы, обезьяны, рептилии, рыбы, земноводные, насекомые, черви, бактерии, одноклеточные организмы: икра рыб, культуры клеток и тканей, а также яйца птиц, проростки, растения, семена. В 2013 году состоялся полёт модернизированного "Биона-М". Он был оснащён солнечными батареями вместо тяжёлых аккумуляторов, новой электронной базой и облегчёнными служебными системами. Масса полезной нагрузки и длительность полёта были увеличены. ЦНИИмаш для этого полёта разработал научную аппаратуру БИОКОНТ-Б с тремя видами биологических контейнеров: с разными микроорганизмами, проростками мха и образцами мёрзлых почв и пород. Как рассказал Мухоян, проведённые на "Бионе-М" эксперименты дали новое понимание механизмов восприятия организмом силы тяжести, механизмов передачи и обработки этой информации и механизмов изменений в организме вплоть до изменений в генах и белковых молекулах, а также функционирования в целостном организме млекопитающего. Кроме того, полученные результаты позволили оценить воздействие космической радиации как на технические устройства, так и на биологические объекты. Запуск аппарата "Бион-М" №2 должен состояться в 2025 году, сообщил РИА Новости ранее вице-президент РАН Сергей Чернышёв.

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