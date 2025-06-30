https://1prime.ru/20250630/ekspert-859010288.html
Эксперт назвал главного конкурента для американского СПГ
Эксперт назвал главного конкурента для американского СПГ - 30.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал главного конкурента для американского СПГ
Российский газ остается главным конкурентом для сжиженного природного газа (СПГ) США на газовом рынке, сказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T07:32+0300
2025-06-30T07:32+0300
2025-06-30T07:32+0300
энергетика
газ
россия
сша
европа
москва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859010288.jpg?1751257958
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российский газ остается главным конкурентом для сжиженного природного газа (СПГ) США на газовом рынке, сказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Отвечая на вопрос о том, кто сейчас главный конкурент для американского СПГ, эксперт сказал: "С экономической точки зрения им был и остается российский газ. Но его поставки сами европейские страны искусственно ограничили по политическим мотивам".
Поэтому, по словам эксперта, американский СПГ сейчас чувствует себя в Европе "весьма вольготно, ему практически не с кем бороться".
Но так будет недолго, продолжил Белогорьев. С 2026 года на мировом рынке СПГ ожидается переход к профициту предложения, и интерес к европейскому рынку будет постепенно расти и у других поставщиков, отметил он. Отсюда – стремление президента США Дональда Трампа связать Европу долгосрочными обязательствами, указал эксперт.
"Что касается долгосрочной картины, включая 2030-е годы, то основной вызов для США – амбициозные планы России по увеличению производства и экспорта СПГ. Те беспрецедентные санкции, которые с осени 2023 года вводятся США против российского СПГ, и являются нерыночными мерами борьбы с основным конкурентом", – подчеркнул Белогорьев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
сша
европа
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, сша, европа, москва, дональд трамп
Энергетика, Газ, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, МОСКВА, Дональд Трамп
Эксперт назвал главного конкурента для американского СПГ
Эксперт Белогорьев: российский газ остается главным конкурентом для американского СПГ
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российский газ остается главным конкурентом для сжиженного природного газа (СПГ) США на газовом рынке, сказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Отвечая на вопрос о том, кто сейчас главный конкурент для американского СПГ, эксперт сказал: "С экономической точки зрения им был и остается российский газ. Но его поставки сами европейские страны искусственно ограничили по политическим мотивам".
Поэтому, по словам эксперта, американский СПГ сейчас чувствует себя в Европе "весьма вольготно, ему практически не с кем бороться".
Но так будет недолго, продолжил Белогорьев. С 2026 года на мировом рынке СПГ ожидается переход к профициту предложения, и интерес к европейскому рынку будет постепенно расти и у других поставщиков, отметил он. Отсюда – стремление президента США Дональда Трампа связать Европу долгосрочными обязательствами, указал эксперт.
"Что касается долгосрочной картины, включая 2030-е годы, то основной вызов для США – амбициозные планы России по увеличению производства и экспорта СПГ. Те беспрецедентные санкции, которые с осени 2023 года вводятся США против российского СПГ, и являются нерыночными мерами борьбы с основным конкурентом", – подчеркнул Белогорьев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.