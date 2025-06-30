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Эксперт назвал главного конкурента для американского СПГ - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал главного конкурента для американского СПГ
Эксперт назвал главного конкурента для американского СПГ - 30.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал главного конкурента для американского СПГ
Российский газ остается главным конкурентом для сжиженного природного газа (СПГ) США на газовом рынке, сказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T07:32+0300
2025-06-30T07:32+0300
энергетика
газ
россия
сша
европа
москва
дональд трамп
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российский газ остается главным конкурентом для сжиженного природного газа (СПГ) США на газовом рынке, сказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Отвечая на вопрос о том, кто сейчас главный конкурент для американского СПГ, эксперт сказал: "С экономической точки зрения им был и остается российский газ. Но его поставки сами европейские страны искусственно ограничили по политическим мотивам". Поэтому, по словам эксперта, американский СПГ сейчас чувствует себя в Европе "весьма вольготно, ему практически не с кем бороться". Но так будет недолго, продолжил Белогорьев. С 2026 года на мировом рынке СПГ ожидается переход к профициту предложения, и интерес к европейскому рынку будет постепенно расти и у других поставщиков, отметил он. Отсюда – стремление президента США Дональда Трампа связать Европу долгосрочными обязательствами, указал эксперт. "Что касается долгосрочной картины, включая 2030-е годы, то основной вызов для США – амбициозные планы России по увеличению производства и экспорта СПГ. Те беспрецедентные санкции, которые с осени 2023 года вводятся США против российского СПГ, и являются нерыночными мерами борьбы с основным конкурентом", – подчеркнул Белогорьев. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
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газ, россия, сша, европа, москва, дональд трамп
Энергетика, Газ, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, МОСКВА, Дональд Трамп
07:32 30.06.2025
 
Эксперт назвал главного конкурента для американского СПГ

Эксперт Белогорьев: российский газ остается главным конкурентом для американского СПГ

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российский газ остается главным конкурентом для сжиженного природного газа (СПГ) США на газовом рынке, сказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Отвечая на вопрос о том, кто сейчас главный конкурент для американского СПГ, эксперт сказал: "С экономической точки зрения им был и остается российский газ. Но его поставки сами европейские страны искусственно ограничили по политическим мотивам".
Поэтому, по словам эксперта, американский СПГ сейчас чувствует себя в Европе "весьма вольготно, ему практически не с кем бороться".
Но так будет недолго, продолжил Белогорьев. С 2026 года на мировом рынке СПГ ожидается переход к профициту предложения, и интерес к европейскому рынку будет постепенно расти и у других поставщиков, отметил он. Отсюда – стремление президента США Дональда Трампа связать Европу долгосрочными обязательствами, указал эксперт.
"Что касается долгосрочной картины, включая 2030-е годы, то основной вызов для США – амбициозные планы России по увеличению производства и экспорта СПГ. Те беспрецедентные санкции, которые с осени 2023 года вводятся США против российского СПГ, и являются нерыночными мерами борьбы с основным конкурентом", – подчеркнул Белогорьев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯСШАЕВРОПАМОСКВАДональд Трамп
 
 
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