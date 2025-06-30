https://1prime.ru/20250630/elektroenergiya-859028303.html

СМИ: цены на электроэнергию во Франции стали чаще уходить в минус

СМИ: цены на электроэнергию во Франции стали чаще уходить в минус - 30.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: цены на электроэнергию во Франции стали чаще уходить в минус

Цены на электроэнергию во Франции за период с начала января по конец июня текущего года уходили в отрицательные значения чаще, чем за весь 2024 год, сообщает... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T14:38+0300

2025-06-30T14:38+0300

2025-06-30T14:38+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Цены на электроэнергию во Франции за период с начала января по конец июня текущего года уходили в отрицательные значения чаще, чем за весь 2024 год, сообщает агентство Блумберг. "Цены на электроэнергию во Франции в этом году торговались ниже нуля больше часов, чем за весь 2024 год, что снижает доходность инвесторов в области производства электроэнергетики. По состоянию на утро понедельника на втором по величине рынке электроэнергии Европы в этом году было 363 часа отрицательных цен", - проанализировало агентство данные EPEX Spot SE в период с начала января по конец июня. При этом в 2024 году цены уходили в минус на протяжении 358 часов. Переход цен на электроэнергию в отрицательную зону наблюдается в стране все чаще из-за роста выработки возобновляемой энергии, которая наводняет сеть, объясняется в материале. Хотя это радует потребителей, для инвесторов отрицательные значения означают резкое падение доходов. По мере ускорения энергетического перехода операторы энергосетей сталкиваются с необходимостью решать проблему резких колебаний предложения, дестабилизирующих рынок, поясняет Блумберг. "Ожидается, что этим летом объемы солнечной генерации продолжат расти за счет увеличения установленных мощностей, а вместе с этим участятся и периоды отрицательных цен", - приводит агентство мнение аналитика BloombergNEF Мбонгени Дубе (Mbongeni Dube). Проблема также вызывает дискуссии вокруг того, следует ли Франции ограничивать развитие возобновляемых источников, чтобы сохранить жизнеспособность ядерных реакторов, на долю которых приходится более двух третей производства в стране, отмечается в материале. Из-за того, что электроэнергия дешевеет и уходит в минус, реакторы часто вынуждены снижать мощность. Так, во втором квартале компания Electricite de France SA ежедневно регулировала атомную генерацию примерно на 8 гигаватт, что более чем в два раза превышает средний пятилетний показатель за тот же период, согласно данным энергосистемы, которые приводит Блумберг. Однако по мере наступления жары растущий спрос на кондиционеры может способствовать поглощению большей доли солнечной энергии сетью, что в свою очередь, возможно, ограничит продолжительность периодов с отрицательными ценами, допускается в статье.

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