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ЕС рассчитывает заключить с США торговую сделку до 9 июля - 30.06.2025, ПРАЙМ
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ЕС рассчитывает заключить с США торговую сделку до 9 июля
ЕС рассчитывает заключить с США торговую сделку до 9 июля - 30.06.2025, ПРАЙМ
ЕС рассчитывает заключить с США торговую сделку до 9 июля
Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:41+0300
2025-06-30T13:41+0300
экономика
мировая экономика
брюссель
сша
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ес
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье. "Мы оптимистично настроены и действительно рассчитываем заключить соглашение до 9 июля", - сказал он. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.
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мировая экономика, брюссель, сша, вашингтон, ес
Экономика, Мировая экономика, Брюссель, США, ВАШИНГТОН, ЕС
13:41 30.06.2025
 
ЕС рассчитывает заключить с США торговую сделку до 9 июля

Представитель ЕК Ренье: ЕС рассчитывает заключить с США торговую сделку до 9 июля

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
"Мы оптимистично настроены и действительно рассчитываем заключить соглашение до 9 июля", - сказал он.
В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта.
В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.
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Австралия намерена добиться от США полной отмены торговых пошлин
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ЭкономикаМировая экономикаБрюссельСШАВАШИНГТОНЕС
 
 
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