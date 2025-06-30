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ЕС рассчитывает заключить с США торговую сделку до 9 июля

ЕС рассчитывает заключить с США торговую сделку до 9 июля - 30.06.2025, ПРАЙМ

ЕС рассчитывает заключить с США торговую сделку до 9 июля

Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T13:41+0300

2025-06-30T13:41+0300

2025-06-30T13:41+0300

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье. "Мы оптимистично настроены и действительно рассчитываем заключить соглашение до 9 июля", - сказал он. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.

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мировая экономика, брюссель, сша, вашингтон, ес