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Евро стабилен к доллару в ожидании данных по инфляции Германии

Евро стабилен к доллару в ожидании данных по инфляции Германии - 30.06.2025, ПРАЙМ

Евро стабилен к доллару в ожидании данных по инфляции Германии

Стоимость евро к доллару в понедельник днем слабо меняется в ожидании статистики из Германии о динамике потребительских цен, следует из данных торгов. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T14:09+0300

2025-06-30T14:09+0300

2025-06-30T14:09+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в понедельник днем слабо меняется в ожидании статистики из Германии о динамике потребительских цен, следует из данных торгов. По состоянию на 13.57 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1722 доллара с 1,172 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,21 иены с уровня прошлого закрытия в 144,67 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,2% - до 97,21 пункта. Позднее в ходе торгов будет опубликована предварительная оценка по инфляции Германии в июне. Аналитики ожидают ускорения инфляции до 2,2% с 2,1% месяцем ранее. Трейдеры также обращают внимание на статистику о розничных продажах в Германии. Как сообщило ранее в понедельник Федеральное статистическое бюро страны (Destatis), показатель в месячном выражении снизился на 1,6% в мае, тогда как ожидался рост на 0,5%. В годовом исчислении рост составил те же 1,6%, хотя эксперты прогнозировали увеличение на 3,3%. Доллар при этом дешевеет к мировым валютам на ожиданиях по торговым сделкам США. Так, согласно заявлению представителя Еврокомиссии Тома Ренье, Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля. Ранее в понедельник минфин Канады сообщил, что премьер-министр страны Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля. На вторник запланирована публикация предварительной оценки по инфляции в еврозоне в июне, а в четверг выйдут ежемесячные данные по безработице в США. Данные могут отразиться на стоимости евро и доллара, а также повлиять на ожидания по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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рынок, торги, сша, германия, марк карни, дональд трамп, ес