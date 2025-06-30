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Евро слабо дорожает к доллару после выхода данных по инфляции в Германии
Евро слабо дорожает к доллару после выхода данных по инфляции в Германии - 30.06.2025, ПРАЙМ
Евро слабо дорожает к доллару после выхода данных по инфляции в Германии
Стоимость евро к доллару в понедельник незначительно растет после публикации статистики о потребительских ценах в Германии, следует из данных торгов. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T17:24+0300
2025-06-30T17:24+0300
2025-06-30T17:24+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в понедельник незначительно растет после публикации статистики о потребительских ценах в Германии, следует из данных торгов. По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1728 доллара с 1,172 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,42 иены с уровня прошлого закрытия в 144,67 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,2% - до 97,21 пункта. Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября прошлого года - до 2% с 2,1% в мае. Аналитики, в свою очередь, ожидали ускорения инфляции. В месячном выражении потребительские цены на изменились, в то время как прогнозировался рост на 0,2%. Во вторник будут опубликованы предварительные данные об инфляции в еврозоне, которая, как ожидается, за июнь ускорилась в годовом выражении до 2% с 1,9% в мае. Кроме того, в четверг станет известна статистика по занятости в стране. Согласно ожиданиям, безработица в США в июне выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
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рынок, германия, сша
Экономика, Рынок, ГЕРМАНИЯ, США
Евро слабо дорожает к доллару после выхода данных по инфляции в Германии
Курс евро к доллару незначительно растет на статданных из Германии
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в понедельник незначительно растет после публикации статистики о потребительских ценах в Германии, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1728 доллара с 1,172 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,42 иены с уровня прошлого закрытия в 144,67 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,2% - до 97,21 пункта.
Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября прошлого года - до 2% с 2,1% в мае. Аналитики, в свою очередь, ожидали ускорения инфляции. В месячном выражении потребительские цены на изменились, в то время как прогнозировался рост на 0,2%.
Во вторник будут опубликованы предварительные данные об инфляции в еврозоне, которая, как ожидается, за июнь ускорилась в годовом выражении до 2% с 1,9% в мае.
Кроме того, в четверг станет известна статистика по занятости в стране. Согласно ожиданиям, безработица в США в июне выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
Евро стабилен к доллару в ожидании данных по инфляции Германии