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Глава Евросовета прокомментировал увеличение расходов ЕС на оборону - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава Евросовета прокомментировал увеличение расходов ЕС на оборону
Глава Евросовета прокомментировал увеличение расходов ЕС на оборону - 30.06.2025, ПРАЙМ
Глава Евросовета прокомментировал увеличение расходов ЕС на оборону
Повышение ЕС расходов на оборону в рамках нового соглашения НАТО сможет разрядить торговую войну блока с США и приблизить заключение торгового соглашения с... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T16:48+0300
2025-06-30T16:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
брюссель
москва
дональд трамп
ес
нато
евросовет
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Повышение ЕС расходов на оборону в рамках нового соглашения НАТО сможет разрядить торговую войну блока с США и приблизить заключение торгового соглашения с президентом Штатов Дональдом Трампом, заявил глава Евросовета Антониу Кошта газете Wall Street Journal. "Сделка Европы с... Трампом по увеличению расходов на оборону разрядит трансатлантическую торговую войну, так как многие из новых средств пойдут на американское оружие", - отмечает газета со ссылкой на Кошту. Как заявил изданию глава Евросовета, соглашение стран НАТО об увеличении расходов на оборону в размере 5% ВВП создало возможность для скорого заключения торгового соглашения с США. Глава Евросовета подчеркнул газете, что в торговых отношениях между ЕС и США существует серьезное нарушение равновесия. "Большая часть 5% будет потрачена на покупку американского (вооружения - ред.), и это поможет восстановить равновесие в торговых отношениях (со Штатами - ред.). Это соглашение в НАТО проложило путь к скорейшему заключению соглашения о торговле", - цитирует газета слова Кошту. Wall Street Journal добавляет, что ЕС недавно усилил торговые переговоры с США. Газета также указывает со ссылкой на неназванные источники, знакомые с темой, что блок предложил снизить пошлины на ввоз многих американских товаров и поменять некоторые меры, которые Белый дом воспринимает как "беспошлинные барьеры". На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.
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мировая экономика, сша, брюссель, москва, дональд трамп, ес, нато, евросовет
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, МОСКВА, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, Евросовет
16:48 30.06.2025
 
Глава Евросовета прокомментировал увеличение расходов ЕС на оборону

Глава Евросовета Кошта: увеличение ЕС расходов на оборону разрядит торговую войну с США

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Повышение ЕС расходов на оборону в рамках нового соглашения НАТО сможет разрядить торговую войну блока с США и приблизить заключение торгового соглашения с президентом Штатов Дональдом Трампом, заявил глава Евросовета Антониу Кошта газете Wall Street Journal.
"Сделка Европы с... Трампом по увеличению расходов на оборону разрядит трансатлантическую торговую войну, так как многие из новых средств пойдут на американское оружие", - отмечает газета со ссылкой на Кошту.
Как заявил изданию глава Евросовета, соглашение стран НАТО об увеличении расходов на оборону в размере 5% ВВП создало возможность для скорого заключения торгового соглашения с США. Глава Евросовета подчеркнул газете, что в торговых отношениях между ЕС и США существует серьезное нарушение равновесия.
"Большая часть 5% будет потрачена на покупку американского (вооружения - ред.), и это поможет восстановить равновесие в торговых отношениях (со Штатами - ред.). Это соглашение в НАТО проложило путь к скорейшему заключению соглашения о торговле", - цитирует газета слова Кошту.
Wall Street Journal добавляет, что ЕС недавно усилил торговые переговоры с США. Газета также указывает со ссылкой на неназванные источники, знакомые с темой, что блок предложил снизить пошлины на ввоз многих американских товаров и поменять некоторые меры, которые Белый дом воспринимает как "беспошлинные барьеры".
На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.
Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля.
В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта.
В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
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ЭкономикаМировая экономикаСШАБрюссельМОСКВАДональд ТрампЕСНАТОЕвросовет
 
 
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