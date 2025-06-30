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ФАС выявила картель в нацпроекте на 1,7 миллиарда рублей - 30.06.2025, ПРАЙМ
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ФАС выявила картель в нацпроекте на 1,7 миллиарда рублей
ФАС выявила картель в нацпроекте на 1,7 миллиарда рублей - 30.06.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила картель в нацпроекте на 1,7 миллиарда рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Волгограде на сумму 1,7 миллиарда рублей при | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:54+0300
2025-06-30T10:54+0300
экономика
бизнес
москва
волгоград
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Волгограде на сумму 1,7 миллиарда рублей при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"... Признаки незаконного соглашения выявлены на торгах по ремонту автомобильных дорог в городе Волгограде", - говорится в сообщении. Ведомство подозревает в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен при участии в торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля компании ООО "Дом-Строй", ООО "Дорстрой-34" и ООО "Астрол-ДСК". В случае установления вины участникам сговора грозят административные штрафы по части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях. КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.
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бизнес, москва, волгоград
Экономика, Бизнес, МОСКВА, ВОЛГОГРАД
10:54 30.06.2025
 
ФАС выявила картель в нацпроекте на 1,7 миллиарда рублей

ФАС выявила картель в нацпроекте "Безопасные качественные дороги" на 1,7 млрд руб

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк%Здание ФАС России. Архив
%Здание ФАС России. Архив - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Волгограде на сумму 1,7 миллиарда рублей при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС выявила картель при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"... Признаки незаконного соглашения выявлены на торгах по ремонту автомобильных дорог в городе Волгограде", - говорится в сообщении.
Ведомство подозревает в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен при участии в торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля компании ООО "Дом-Строй", ООО "Дорстрой-34" и ООО "Астрол-ДСК".
В случае установления вины участникам сговора грозят административные штрафы по части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях.
КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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ЭкономикаБизнесМОСКВАВОЛГОГРАД
 
 
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