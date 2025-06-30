https://1prime.ru/20250630/fincantieri--859019135.html

Fincantieri намерена строить военные суда на ряде гражданских верфей

Fincantieri намерена строить военные суда на ряде гражданских верфей - 30.06.2025, ПРАЙМ

Fincantieri намерена строить военные суда на ряде гражданских верфей

Итальянская судостроительная компания Fincantieri рассматривает возможность переориентировки работы некоторых своих верфей с производства гражданских кораблей... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T11:26+0300

2025-06-30T11:26+0300

2025-06-30T11:26+0300

вооружения

бизнес

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италия

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Итальянская судостроительная компания Fincantieri рассматривает возможность переориентировки работы некоторых своих верфей с производства гражданских кораблей на строительство военных судов, заявил генеральный директор компании Пьерроберто Фолджьеро. "Мы можем легко увеличить военный потенциал и просто перераспределить существующие гражданские производственные мощности в других местах нашей большой системы. У нас есть хорошие условия на фоне гигантского потенциала, связанного с резким ростом (оборонных - ред.) расходов как в Европе, так и за её пределами", - приводит слова Фолджьеро агентство Блумберг. По его словам, производства рядом с Неаполем и в Палермо выпускают как коммерческие, так и военные суда, однако они могут в большей степени сосредоточиться создании военных кораблей по мере роста спроса на них. Кроме того, Фолджьеро добавил, что компания собирается продолжить работу над созданием подводных беспилотников.

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бизнес, европа, италия