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"Невероятно". Во Франции пришли в ярость из-за помощи Украине
"Невероятно". Во Франции пришли в ярость из-за помощи Украине - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Невероятно". Во Франции пришли в ярость из-за помощи Украине
Французские власти проявляют кощунство, выделяя миллиарды Владимиру Зеленскому и сокращая медицинскую поддержку своих жителей. Об этом в социальной сети Х... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:36+0300
2025-06-30T14:36+0300
2025-06-30T14:36+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Французские власти проявляют кощунство, выделяя миллиарды Владимиру Зеленскому и сокращая медицинскую поддержку своих жителей. Об этом в социальной сети Х сообщил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Невероятно! В то время как новые миллиарды выделяются Зеленскому и еще шесть миллиардов в следующем году ЕС, глава медицинского страхования Томас Фатоме объявляет о том, что рак больше не будет покрываться "во время фаз ремиссии", в то время как люди часто страдают от тяжелых методов лечения! Чудовищно!", — подчеркнул Филиппо.Ранее руководитель Национального фонда медицинского страхования Томас Фатом сообщил об отмене поддержки больных раком во время ремиссии.Также сообщалось, что французские власти стремятся сократить расходы на здравоохранение на 1,7 миллиарда евро из-за дефицита бюджета.
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франция, украина, владимир зеленский
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Невероятно". Во Франции пришли в ярость из-за помощи Украине
Филиппо: поддержка Зеленского ослабляет социальную сферу Франции
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Французские власти проявляют кощунство, выделяя миллиарды Владимиру Зеленскому и сокращая медицинскую поддержку своих жителей. Об этом в социальной сети Х сообщил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Невероятно! В то время как новые миллиарды выделяются Зеленскому и еще шесть миллиардов в следующем году ЕС, глава медицинского страхования Томас Фатоме объявляет о том, что рак больше не будет покрываться "во время фаз ремиссии", в то время как люди часто страдают от тяжелых методов лечения! Чудовищно!", — подчеркнул Филиппо.
Ранее руководитель Национального фонда медицинского страхования Томас Фатом сообщил об отмене поддержки больных раком во время ремиссии.
Также сообщалось, что французские власти стремятся сократить расходы на здравоохранение на 1,7 миллиарда евро из-за дефицита бюджета.
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