https://1prime.ru/20250630/ft-859022234.html

Польша намерена нарастить производство крупнокалиберных снарядов

Польша намерена нарастить производство крупнокалиберных снарядов - 30.06.2025, ПРАЙМ

Польша намерена нарастить производство крупнокалиберных снарядов

Польша намерена в течение трех лет нарастить производство крупнокалиберных боеприпасов с 30 тысяч до 150-180 тысяч снарядов в год, сообщает газета Financial... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:39+0300

2025-06-30T12:39+0300

2025-06-30T12:39+0300

вооружения

промышленность

польша

гаага

москва

нато

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Польша намерена в течение трех лет нарастить производство крупнокалиберных боеприпасов с 30 тысяч до 150-180 тысяч снарядов в год, сообщает газета Financial Times со ссылкой на польского министра государственных активов Якуба Яворовского. "Польша в пять раз увеличит свое производство боеприпасов для гаубиц на фоне того, как страна пытается сократить зависимость от импортных вооружений... На данный момент PGZ (Польская группа вооружений - ред.) производит около 30 тысяч крупнокалиберных боеприпасов в год, и ожидается, что с помощью финансирования эта цифра возрастет... до 150-180 тысяч в год в течение трех лет", - говорится в публикации. По словам Яворовского, в ближайшие дни PGZ получит 2,4 миллиарда злотых (663 миллиона долларов) для наращивания производства крупнокалиберных боеприпасов, в частности, снарядов калибра 155 и 120 миллиметров. Отмечается, что производство будет вестись на территории Польши. Кроме того, министр добавил, что польское химическое предприятие Grupa Azoty также запросило финансирование на наращивание производства пороха и нитроцеллюлозы для взрывчатых веществ. Также финансирование для производства снарядов калибра 155 миллиметров запросила оборонная компания Niewiadów. "Наша цель в краткосрочной перспективе - существенно увеличить внутреннее производство этого вида вооружения, а также стать независимыми от иностранных поставок и создать устойчивую базу для национальной независимости. Это один из наших приоритетов", - заявил изданию Яворовский. PGZ - один из крупнейших оборонных концернов в Европе. Он объединяет несколько десятков промышленных предприятий, сервисных центров и научно-исследовательских центров оборонной промышленности. Cтраны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

https://1prime.ru/20250630/norvegiya-859020330.html

польша

гаага

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, польша, гаага, москва, нато, financial times