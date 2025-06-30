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Польша намерена нарастить производство крупнокалиберных снарядов
Польша намерена нарастить производство крупнокалиберных снарядов - 30.06.2025, ПРАЙМ
Польша намерена нарастить производство крупнокалиберных снарядов
Польша намерена в течение трех лет нарастить производство крупнокалиберных боеприпасов с 30 тысяч до 150-180 тысяч снарядов в год, сообщает газета Financial... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:39+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Польша намерена в течение трех лет нарастить производство крупнокалиберных боеприпасов с 30 тысяч до 150-180 тысяч снарядов в год, сообщает газета Financial Times со ссылкой на польского министра государственных активов Якуба Яворовского. "Польша в пять раз увеличит свое производство боеприпасов для гаубиц на фоне того, как страна пытается сократить зависимость от импортных вооружений... На данный момент PGZ (Польская группа вооружений - ред.) производит около 30 тысяч крупнокалиберных боеприпасов в год, и ожидается, что с помощью финансирования эта цифра возрастет... до 150-180 тысяч в год в течение трех лет", - говорится в публикации. По словам Яворовского, в ближайшие дни PGZ получит 2,4 миллиарда злотых (663 миллиона долларов) для наращивания производства крупнокалиберных боеприпасов, в частности, снарядов калибра 155 и 120 миллиметров. Отмечается, что производство будет вестись на территории Польши. Кроме того, министр добавил, что польское химическое предприятие Grupa Azoty также запросило финансирование на наращивание производства пороха и нитроцеллюлозы для взрывчатых веществ. Также финансирование для производства снарядов калибра 155 миллиметров запросила оборонная компания Niewiadów. "Наша цель в краткосрочной перспективе - существенно увеличить внутреннее производство этого вида вооружения, а также стать независимыми от иностранных поставок и создать устойчивую базу для национальной независимости. Это один из наших приоритетов", - заявил изданию Яворовский. PGZ - один из крупнейших оборонных концернов в Европе. Он объединяет несколько десятков промышленных предприятий, сервисных центров и научно-исследовательских центров оборонной промышленности. Cтраны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
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промышленность, польша, гаага, москва, нато, financial times
Вооружения, Промышленность, ПОЛЬША, Гаага, МОСКВА, НАТО, Financial Times
Польша намерена нарастить производство крупнокалиберных снарядов
FT: Польша намерена за три года нарастить производство крупнокалиберных снарядов
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Польша намерена в течение трех лет нарастить производство крупнокалиберных боеприпасов с 30 тысяч до 150-180 тысяч снарядов в год, сообщает газета Financial Times со ссылкой на польского министра государственных активов Якуба Яворовского.
"Польша в пять раз увеличит свое производство боеприпасов для гаубиц на фоне того, как страна пытается сократить зависимость от импортных вооружений... На данный момент PGZ (Польская группа вооружений - ред.) производит около 30 тысяч крупнокалиберных боеприпасов в год, и ожидается, что с помощью финансирования эта цифра возрастет... до 150-180 тысяч в год в течение трех лет", - говорится в публикации.
По словам Яворовского, в ближайшие дни PGZ получит 2,4 миллиарда злотых (663 миллиона долларов) для наращивания производства крупнокалиберных боеприпасов, в частности, снарядов калибра 155 и 120 миллиметров.
Отмечается, что производство будет вестись на территории Польши.
Кроме того, министр добавил, что польское химическое предприятие Grupa Azoty также запросило финансирование на наращивание производства пороха и нитроцеллюлозы для взрывчатых веществ. Также финансирование для производства снарядов калибра 155 миллиметров запросила оборонная компания Niewiadów.
"Наша цель в краткосрочной перспективе - существенно увеличить внутреннее производство этого вида вооружения, а также стать независимыми от иностранных поставок и создать устойчивую базу для национальной независимости. Это один из наших приоритетов", - заявил изданию Яворовский.
PGZ - один из крупнейших оборонных концернов в Европе. Он объединяет несколько десятков промышленных предприятий, сервисных центров и научно-исследовательских центров оборонной промышленности.
Cтраны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Норвегия направит в Польшу истребители F-35