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Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник

Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник - 30.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник поднимаются на положительных сигналах о торговых переговорах США с рядом стран, свидетельствуют... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T13:26+0300

2025-06-30T13:26+0300

2025-06-30T13:26+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник поднимаются на положительных сигналах о торговых переговорах США с рядом стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,45% - до 44 323 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,57%, до 22 880,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,37%, до 6 247 пунктов. Инвесторы продолжают следить за ходом торговых переговоров США с рядом стран и подписанием соглашений. Ранее в понедельник минфин Канады сообщил, что премьер-министр страны Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля. Помимо этого, Трамп заявил в четверг, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. "В краткосрочной перспективе произошло стечение целого ряда факторов, которые способствовали росту настроений инвесторов", - приводит агентство Блумберг мнение исполнительного директора EFG Asset Management в Швейцарии Дэниэля Мюррея (Daniel Murray). Эксперт также добавил, что рост фьючерсов "связан с внезапным всплеском позитивной активности в отношении торговых соглашений с США". При этом аналитики опасаются, что фискальные меры США окажут давление на экономику страны, что, в свою очередь, может негативно повлиять на траекторию американской валюты и фондовых индексов. Так, представленный Трампом законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill) и принятый в мае нижней палатой конгресса, вызвал активные баталии между его сторонниками и противниками, в том числе с участием американского президента, которые ранее требовал от конгресса утвердить документ к четвертому июля, когда в США празднуется День независимости, но позднее смягчил свою позицию в отношении указанной даты. Среди озвучиваемых оппозицией замечаний к законопроекту значатся повышение потолка государственного долга США еще на 5 триллионов долларов, а также оценка фактического роста национального долга на 3,3 триллиона в ближайшие 10 лет по расчетам Бюджетного управления конгресса.

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рынок, торги, индексы, сша, канада, дональд трамп, марк карни, nasdaq composite