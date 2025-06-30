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В России выделили частоты для сетей 5G - 30.06.2025, ПРАЙМ
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В России выделили частоты для сетей 5G
В России выделили частоты для сетей 5G - 30.06.2025, ПРАЙМ
В России выделили частоты для сетей 5G
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила полосу радиочастот 4800-4990 мегагерц (МГц) для строительства сетей 5G, Минцифры РФ утвердит приказ о... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T19:24+0300
2025-06-30T19:55+0300
технологии
москва
рф
максут шадаев
минцифры
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила полосу радиочастот 4800-4990 мегагерц (МГц) для строительства сетей 5G, Минцифры РФ утвердит приказ о проведении аукционов в этом диапазоне, сообщили в министерстве по итогам заседания комиссии. "Выделена полоса радиочастот 4800-4990 МГц для строительства сетей мобильной связи пятого поколения. На основании данного решения Минцифры утвердит приказ о проведении аукционов в этом диапазоне", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что в приказе будут установлены условия и стартовая стоимость лотов. Торги должны состояться до конца года. Так, решение будет способствовать внедрению инновационных высокоскоростных услуг связи на базе технологии 5G. Также выделены полосы 703-733 МГц и 758-788 МГц для проведения опытно-экспериментальных работ. Их цель - определить условия обеспечения электромагнитной совместимости ТВ-передатчиков, базовых станций LTE операторов связи и других средств. В министерстве добавили, что в результате планируется определить, в каких случаях телеком-оборудование не будет создавать помехи телевидению. В настоящее время диапазон 700 МГц недоступен для операторов связи, в нем работают в основном передатчики цифрового ТВ. В апреле глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G. Он уточнил, что будет выставлено два лота в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Позже он уточнил, что стоимость каждого лота превысит 20 миллиардов рублей, их цена определяется по жесткой методике. Позже, в июне, он добавил, что министерство предлагает направить деньги с аукционов диапазонов частот, которые пройдут до конца года, на строительство базовых станций 5G.
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технологии, москва, рф, максут шадаев, минцифры
Технологии, МОСКВА, РФ, Максут Шадаев, Минцифры
19:24 30.06.2025 (обновлено: 19:55 30.06.2025)
 
В России выделили частоты для сетей 5G

ГКРЧ выделила полосу радиочастот 4800-4990 мегагерц для строительства сетей 5G

Сотовая связь
Сотовая связь
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила полосу радиочастот 4800-4990 мегагерц (МГц) для строительства сетей 5G, Минцифры РФ утвердит приказ о проведении аукционов в этом диапазоне, сообщили в министерстве по итогам заседания комиссии.
"Выделена полоса радиочастот 4800-4990 МГц для строительства сетей мобильной связи пятого поколения. На основании данного решения Минцифры утвердит приказ о проведении аукционов в этом диапазоне", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в приказе будут установлены условия и стартовая стоимость лотов. Торги должны состояться до конца года. Так, решение будет способствовать внедрению инновационных высокоскоростных услуг связи на базе технологии 5G.
Также выделены полосы 703-733 МГц и 758-788 МГц для проведения опытно-экспериментальных работ. Их цель - определить условия обеспечения электромагнитной совместимости ТВ-передатчиков, базовых станций LTE операторов связи и других средств.
В министерстве добавили, что в результате планируется определить, в каких случаях телеком-оборудование не будет создавать помехи телевидению. В настоящее время диапазон 700 МГц недоступен для операторов связи, в нем работают в основном передатчики цифрового ТВ.
В апреле глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G. Он уточнил, что будет выставлено два лота в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Позже он уточнил, что стоимость каждого лота превысит 20 миллиардов рублей, их цена определяется по жесткой методике.
Позже, в июне, он добавил, что министерство предлагает направить деньги с аукционов диапазонов частот, которые пройдут до конца года, на строительство базовых станций 5G.
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
МТС ожидает выделения частот для 5G в России через пару лет
24 июня, 16:29
 
ТехнологииМОСКВАРФМаксут ШадаевМинцифры
 
 
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