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В России выделили частоты для сетей 5G

В России выделили частоты для сетей 5G - 30.06.2025, ПРАЙМ

В России выделили частоты для сетей 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила полосу радиочастот 4800-4990 мегагерц (МГц) для строительства сетей 5G, Минцифры РФ утвердит приказ о... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T19:24+0300

2025-06-30T19:24+0300

2025-06-30T19:55+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила полосу радиочастот 4800-4990 мегагерц (МГц) для строительства сетей 5G, Минцифры РФ утвердит приказ о проведении аукционов в этом диапазоне, сообщили в министерстве по итогам заседания комиссии. "Выделена полоса радиочастот 4800-4990 МГц для строительства сетей мобильной связи пятого поколения. На основании данного решения Минцифры утвердит приказ о проведении аукционов в этом диапазоне", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что в приказе будут установлены условия и стартовая стоимость лотов. Торги должны состояться до конца года. Так, решение будет способствовать внедрению инновационных высокоскоростных услуг связи на базе технологии 5G. Также выделены полосы 703-733 МГц и 758-788 МГц для проведения опытно-экспериментальных работ. Их цель - определить условия обеспечения электромагнитной совместимости ТВ-передатчиков, базовых станций LTE операторов связи и других средств. В министерстве добавили, что в результате планируется определить, в каких случаях телеком-оборудование не будет создавать помехи телевидению. В настоящее время диапазон 700 МГц недоступен для операторов связи, в нем работают в основном передатчики цифрового ТВ. В апреле глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G. Он уточнил, что будет выставлено два лота в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Позже он уточнил, что стоимость каждого лота превысит 20 миллиардов рублей, их цена определяется по жесткой методике. Позже, в июне, он добавил, что министерство предлагает направить деньги с аукционов диапазонов частот, которые пройдут до конца года, на строительство базовых станций 5G.

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технологии, москва, рф, максут шадаев, минцифры