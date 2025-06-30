Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект об изменении правил расчета оплаты услуг ЖКХ - 30.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250630/gd-859009449.html
В ГД внесут проект об изменении правил расчета оплаты услуг ЖКХ
В ГД внесут проект об изменении правил расчета оплаты услуг ЖКХ - 30.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект об изменении правил расчета оплаты услуг ЖКХ
В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается изменить правила расчета оплаты за услуги ЖКХ, потребляемые для содержания общего имущества в... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T04:22+0300
2025-06-30T04:22+0300
энергетика
общество
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859009449.jpg?1751246559
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается изменить правила расчета оплаты за услуги ЖКХ, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД), заменив нормативный метод расчета при наличии общедомовых приборов учета (ОДПУ) на ежемесячную оплату по факту потребления, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. "Представляется целесообразным пересмотреть положения части 9.2 статьи 156 ЖК РФ, установив приоритет фактического порядка определения стоимости КР (коммунальных ресурсов) на СОИ (содержание общего имущества). Иными словами, стоимость коммунального ресурса, потребляемого в целях содержания общего имущества, вне зависимости от наличия волеизъявления собственников помещений в МКД, при наличии ОДПУ должна определяться исключительно на основании показаний ОДПУ по итогам расчетного периода", - сказано в пояснительной записке. В действующем законодательстве отмечается, что, если в МКД установлен ОДПУ, то собственники платят за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества по нормативам, а перерасчет по фактическим показаниям ОДПУ проводится только в конце года, что создает кассовые разрывы для управляющих организаций, которые вынуждены платить ресурсоснабжающим организациям (РСО) за реальный объем потребления, но не могут взыскать эти средства с жильцов до перерасчета. Данная ситуация приводит к недофинансированию ремонта и ухудшению условий проживания. Кроме того, законопроект предусматривает переходный период для адаптации к новым правилам. По мнению авторов инициативы, предлагаемое изменение обеспечит прозрачность расчетов платы за КР на СОИ, нивелирует дисбаланс в финансовых взаимоотношениях участников рынка, следовательно, гарантирует гражданам надлежащее исполнение всех обязательств со стороны лица, осуществляющего управление МКД. Как рассказал в беседе с РИА Новости соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, принятие данного проекта для собственников означает, что платить они будут ровно за тот объем ресурсов, который был реально израсходован на содержание общего имущества в доме. По его словам, ежемесячная квитанция будет отражать истинное потребление дома, как это уже привычно для индивидуальных счетчиков, устраняя любые неожиданности в конце года. Он добавил, что у граждан "появится мотивация к экономии". "Видя фактическое потребление, жильцы и управляющая компания получат стимул к более бережному отношению к ресурсам, что снижает общие расходы. Управляющие компании смогут оперативно и в полном объеме рассчитываться с поставщиками ресурсов, избегая долгов и кассовых разрывов. Средства, которые собираются на ремонт и содержание дома, будут использоваться по прямому назначению – на улучшение жилья, а не на покрытие коммунальных долгов. Это не просто изменение в законе – это шаг к более ухоженному жилищному фонду, где каждый рубль работает на комфорт жильцов", - заключил он.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, госдума
Энергетика, Общество , РФ, Госдума
04:22 30.06.2025
 
В ГД внесут проект об изменении правил расчета оплаты услуг ЖКХ

В Госдуму внесут проект об изменении правил расчета оплаты за услуги ЖКХ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается изменить правила расчета оплаты за услуги ЖКХ, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД), заменив нормативный метод расчета при наличии общедомовых приборов учета (ОДПУ) на ежемесячную оплату по факту потребления, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
"Представляется целесообразным пересмотреть положения части 9.2 статьи 156 ЖК РФ, установив приоритет фактического порядка определения стоимости КР (коммунальных ресурсов) на СОИ (содержание общего имущества). Иными словами, стоимость коммунального ресурса, потребляемого в целях содержания общего имущества, вне зависимости от наличия волеизъявления собственников помещений в МКД, при наличии ОДПУ должна определяться исключительно на основании показаний ОДПУ по итогам расчетного периода", - сказано в пояснительной записке.
В действующем законодательстве отмечается, что, если в МКД установлен ОДПУ, то собственники платят за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества по нормативам, а перерасчет по фактическим показаниям ОДПУ проводится только в конце года, что создает кассовые разрывы для управляющих организаций, которые вынуждены платить ресурсоснабжающим организациям (РСО) за реальный объем потребления, но не могут взыскать эти средства с жильцов до перерасчета. Данная ситуация приводит к недофинансированию ремонта и ухудшению условий проживания.
Кроме того, законопроект предусматривает переходный период для адаптации к новым правилам.
По мнению авторов инициативы, предлагаемое изменение обеспечит прозрачность расчетов платы за КР на СОИ, нивелирует дисбаланс в финансовых взаимоотношениях участников рынка, следовательно, гарантирует гражданам надлежащее исполнение всех обязательств со стороны лица, осуществляющего управление МКД.
Как рассказал в беседе с РИА Новости соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, принятие данного проекта для собственников означает, что платить они будут ровно за тот объем ресурсов, который был реально израсходован на содержание общего имущества в доме. По его словам, ежемесячная квитанция будет отражать истинное потребление дома, как это уже привычно для индивидуальных счетчиков, устраняя любые неожиданности в конце года. Он добавил, что у граждан "появится мотивация к экономии".
"Видя фактическое потребление, жильцы и управляющая компания получат стимул к более бережному отношению к ресурсам, что снижает общие расходы. Управляющие компании смогут оперативно и в полном объеме рассчитываться с поставщиками ресурсов, избегая долгов и кассовых разрывов. Средства, которые собираются на ремонт и содержание дома, будут использоваться по прямому назначению – на улучшение жилья, а не на покрытие коммунальных долгов. Это не просто изменение в законе – это шаг к более ухоженному жилищному фонду, где каждый рубль работает на комфорт жильцов", - заключил он.
 
ЭнергетикаОбществоРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала