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Правкомиссия одобрила законопроект о регулировании цифровых платформ

Правкомиссия одобрила законопроект о регулировании цифровых платформ - 30.06.2025, ПРАЙМ

Правкомиссия одобрила законопроект о регулировании цифровых платформ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании цифровых посреднических платформ, в ближайшее время он будет... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:10+0300

2025-06-30T16:10+0300

2025-06-30T16:10+0300

экономика

россия

общество

рф

дмитрий григоренко

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании цифровых посреднических платформ, в ближайшее время он будет внесен в Госдуму: в случае принятия, поправки вступят в силу 1 марта 2027 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025 в июне, попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике. Глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. "Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании цифровых посреднических платформ. Данная инициатива направлена на повышение прозрачности работы онлайн-площадок и защиту прав граждан. ... Проект закона в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. В случае принятия, поправки вступят в силу 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении. ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ? Так, предлагается ввести обязательную идентификацию продавцов через "Госуслуги" или другие государственные реестры перед их допуском на площадку. Документ также устанавливает требования к обеспечению прозрачности договорных условий продавцов и пунктов выдачи заказов с цифровыми платформами, включая порядок взаиморасчетов и применения санкций за нарушения договора. Отмечается, что санкции в отношении продавцов должны быть обоснованы, а уведомление о них направлено не позднее, чем за три дня до применения. Также устанавливается порядок применения скидок: они могут предоставляться с согласия продавца, и платформа обязательно должна его об этом уведомить. Законопроект предусматривает введение системы досудебного урегулирования споров: обжаловать решение или действие платформы продавец сможет в электронной форме. Таким образом, платформы будут обязаны рассматривать такие обращения в течение 15 дней, а в случае обоснованности претензии – отменять оспариваемое решение в течение 48 часов. Кроме того, по информации аппарата вице-премьера, вводится запрет на манипуляции с пользовательской выдачей: если покупатель выбрал сортировку по определенному критерию, то платформа не вправе искажать результаты, повышая в выдаче место карточек товаров, продвижение которых оплачено. ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ Так, в рамках нового регулирования уточнены критерии, при соблюдении которых отношения между платформой, заказчиком и исполнителем признаются гражданско-правовыми. В частности, это отсутствие графика работы, право исполнителя отказаться от заказа и запрет на привлечение третьих лиц при исполнении заказа. При этом платформы получают возможность софинансировать социальные и пенсионные продукты для исполнителей. Дополнительно вводится обязательное взаимодействие операторов платформ с налоговыми органами, а также требование не пропускать карточки товаров без указания продавцом исполнения требований по маркировке товаров, подлежащих обязательному учету. Законопроектом предлагается регулировать цифровые платформы, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность проведения оплаты за товары, работы или услуги. В финальной версии документа были учтены предложения, которые поступили от бизнеса и общественности в процессе проработки законопроекта.

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россия, общество , рф, дмитрий григоренко, владимир путин, госдума