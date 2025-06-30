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Золото умеренно дорожает на фоне ослабления доллара

Золото умеренно дорожает на фоне ослабления доллара - 30.06.2025, ПРАЙМ

Золото умеренно дорожает на фоне ослабления доллара

Стоимость золота умеренно растет в понедельник вечером на фоне ослабления доллара и продолжающегося давления со стороны президента США Дональда Трампа на... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T18:51+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в понедельник вечером на фоне ослабления доллара и продолжающегося давления со стороны президента США Дональда Трампа на руководство Федеральной резервной системы (ФРС) с целью смягчения денежно-кредитной политики, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.18 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 11,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,36%, до 3 299,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,66% - до 35,8 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,38%, до 97,03 пункта. Ослабление доллара и продолжающееся давление Трампа на ФРС США с целью снижения учетной ставки поддерживает стоимость золота, сказал агентству Рейтер аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). В воскресенье президент США заявил в интервью телеканалу Fox News, что у него имеется три потенциальных кандидата на замену главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. Трамп призывает руководство ФРС снизить ключевую ставку, в частности объясняя это тем, что снижение ставки даже на один пункт прибавило бы американской экономике 300 миллиардов долларов, 600 миллиардов в случае снижения на два пункта. Ранее Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику.

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рынок, торги, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл, comex, ubs, fox news