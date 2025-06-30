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Золото готовится завершить I полугодие ростом на 26%

Золото готовится завершить I полугодие ростом на 26% - 30.06.2025, ПРАЙМ

Золото готовится завершить I полугодие ростом на 26%

Стоимость золота поднимается в понедельник вечером, готовясь завершить первое полугодие ростом на 26%, свидетельствуют данные торгов. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T23:18+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в понедельник вечером, готовясь завершить первое полугодие ростом на 26%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,99%, до 3 320,1 доллара за тройскую унцию. С начала года котировки драгоценного металла выросли на 25,7%. За второй квартал золото увеличилось в цене на 5,4%, а за июнь его цена выросла на 0,1%.

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