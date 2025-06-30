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Золото готовится завершить I полугодие ростом на 26% - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Золото готовится завершить I полугодие ростом на 26%
Золото готовится завершить I полугодие ростом на 26% - 30.06.2025, ПРАЙМ
Золото готовится завершить I полугодие ростом на 26%
Стоимость золота поднимается в понедельник вечером, готовясь завершить первое полугодие ростом на 26%, свидетельствуют данные торгов. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T23:18+0300
2025-06-30T23:18+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в понедельник вечером, готовясь завершить первое полугодие ростом на 26%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,99%, до 3 320,1 доллара за тройскую унцию. С начала года котировки драгоценного металла выросли на 25,7%. За второй квартал золото увеличилось в цене на 5,4%, а за июнь его цена выросла на 0,1%.
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рынок, торги, москва, comex
Экономика, Рынок, Торги, МОСКВА, Comex
23:18 30.06.2025
 
Золото готовится завершить I полугодие ростом на 26%

Цена на золото поднимается, готовясь завершить I полугодие ростом на 26%

© fotolia.com / Ded PixtoЗолотые слитки и самородки
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© fotolia.com / Ded Pixto
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в понедельник вечером, готовясь завершить первое полугодие ростом на 26%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,99%, до 3 320,1 доллара за тройскую унцию. С начала года котировки драгоценного металла выросли на 25,7%.
За второй квартал золото увеличилось в цене на 5,4%, а за июнь его цена выросла на 0,1%.
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ЭкономикаРынокТоргиМОСКВАComex
 
 
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