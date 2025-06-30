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США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов
США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов - 30.06.2025, ПРАЙМ
США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов
Госдеп одобрил сделку по продаже оборудования для высокоточных боеприпасов и техподдержке на 510 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T23:46+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Госдеп одобрил сделку по продаже оборудования для высокоточных боеприпасов и техподдержке на 510 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. Как говорится в сообщении, правительство Израиля запросило 7 тысяч единиц оборудования для переделки ракет в высокоточные для боеприпасов категории BLU-109 и MK 82.
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Вооружения, ВАШИНГТОН, ИЗРАИЛЬ, США
США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов
Госдеп одобрил сделку по продаже Израилю оборудования для высокоточных бомб
ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Госдеп одобрил сделку по продаже оборудования для высокоточных боеприпасов и техподдержке на 510 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Как говорится в сообщении, правительство Израиля запросило 7 тысяч единиц оборудования для переделки ракет в высокоточные для боеприпасов категории BLU-109 и MK 82.
Пентагон заявил, что бомбы США в Иране попали точно по целям