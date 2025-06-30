https://1prime.ru/20250630/gosdep-859043507.html

США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов

США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов - 30.06.2025, ПРАЙМ

США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов

Госдеп одобрил сделку по продаже оборудования для высокоточных боеприпасов и техподдержке на 510 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T23:46+0300

2025-06-30T23:46+0300

2025-06-30T23:46+0300

вооружения

вашингтон

израиль

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84201/52/842015227_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6559de39bcbee47d4650d44d6fd399fe.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Госдеп одобрил сделку по продаже оборудования для высокоточных боеприпасов и техподдержке на 510 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. Как говорится в сообщении, правительство Израиля запросило 7 тысяч единиц оборудования для переделки ракет в высокоточные для боеприпасов категории BLU-109 и MK 82.

https://1prime.ru/20250625/pentagon-858882300.html

вашингтон

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вашингтон, израиль, сша