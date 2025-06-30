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США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов - 30.06.2025, ПРАЙМ
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США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов
США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов - 30.06.2025, ПРАЙМ
США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов
Госдеп одобрил сделку по продаже оборудования для высокоточных боеприпасов и техподдержке на 510 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T23:46+0300
2025-06-30T23:46+0300
вооружения
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израиль
сша
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ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Госдеп одобрил сделку по продаже оборудования для высокоточных боеприпасов и техподдержке на 510 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. Как говорится в сообщении, правительство Израиля запросило 7 тысяч единиц оборудования для переделки ракет в высокоточные для боеприпасов категории BLU-109 и MK 82.
https://1prime.ru/20250625/pentagon-858882300.html
вашингтон
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вашингтон, израиль, сша
Вооружения, ВАШИНГТОН, ИЗРАИЛЬ, США
23:46 30.06.2025
 
США продадут Израилю оборудование для производства высокоточных снарядов

Госдеп одобрил сделку по продаже Израилю оборудования для высокоточных бомб

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту в Тель-Авиве
Прохожие на мосту в Тель-Авиве - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Госдеп одобрил сделку по продаже оборудования для высокоточных боеприпасов и техподдержке на 510 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Как говорится в сообщении, правительство Израиля запросило 7 тысяч единиц оборудования для переделки ракет в высокоточные для боеприпасов категории BLU-109 и MK 82.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Пентагон заявил, что бомбы США в Иране попали точно по целям
25 июня, 11:49
 
ВооруженияВАШИНГТОНИЗРАИЛЬСША
 
 
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