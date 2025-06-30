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В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания

В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания - 30.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T02:00+0300

2025-06-30T02:00+0300

2025-06-30T02:00+0300

экономика

сергей миронов

госдума

росстат

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Настоящим законопроектом предлагается снизить ставку налогообложения продовольственных товаров с 10 до 5%", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается снизить НДС, в том числе на такие продукты, как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, а также морепродукты и так далее. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в последние годы в России происходит "нездоровый рост цен". Он привел данные Росстата, согласно которым в 2024 году инфляция составила менее 10%, но эти данные, по его мнению, не отражают реального положения вещей, потому что есть другая инфляция - продовольственная, и цены на продукты "живут своей собственной жизнью". Политик отметил, что НДС – это косвенный налог, который включается в розничную стоимость товара, и в первую очередь его оплачивают конечные потребители. "Соответственно, высокий налог приводит к росту цен. Сокращение НДС – к их снижению, и мы знаем, что двухкратное уменьшение налога с 10 до 5 процентов по основному перечню продовольственных товаров позволит добиться сокращения цен на продукты питания", – подчеркнул глава думской фракции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей миронов, госдума, росстат