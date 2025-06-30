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В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания
В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания - 30.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T02:00+0300
2025-06-30T02:00+0300
2025-06-30T02:00+0300
экономика
сергей миронов
госдума
росстат
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Настоящим законопроектом предлагается снизить ставку налогообложения продовольственных товаров с 10 до 5%", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается снизить НДС, в том числе на такие продукты, как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, а также морепродукты и так далее.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в последние годы в России происходит "нездоровый рост цен".
Он привел данные Росстата, согласно которым в 2024 году инфляция составила менее 10%, но эти данные, по его мнению, не отражают реального положения вещей, потому что есть другая инфляция - продовольственная, и цены на продукты "живут своей собственной жизнью".
Политик отметил, что НДС – это косвенный налог, который включается в розничную стоимость товара, и в первую очередь его оплачивают конечные потребители.
"Соответственно, высокий налог приводит к росту цен. Сокращение НДС – к их снижению, и мы знаем, что двухкратное уменьшение налога с 10 до 5 процентов по основному перечню продовольственных товаров позволит добиться сокращения цен на продукты питания", – подчеркнул глава думской фракции.
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сергей миронов, госдума, росстат
Экономика, Сергей Миронов, Госдума, Росстат
В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания
В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты с 10% до 5%
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Настоящим законопроектом предлагается снизить ставку налогообложения продовольственных товаров с 10 до 5%", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается снизить НДС, в том числе на такие продукты, как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, а также морепродукты и так далее.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в последние годы в России происходит "нездоровый рост цен".
Он привел данные Росстата, согласно которым в 2024 году инфляция составила менее 10%, но эти данные, по его мнению, не отражают реального положения вещей, потому что есть другая инфляция - продовольственная, и цены на продукты "живут своей собственной жизнью".
Политик отметил, что НДС – это косвенный налог, который включается в розничную стоимость товара, и в первую очередь его оплачивают конечные потребители.
"Соответственно, высокий налог приводит к росту цен. Сокращение НДС – к их снижению, и мы знаем, что двухкратное уменьшение налога с 10 до 5 процентов по основному перечню продовольственных товаров позволит добиться сокращения цен на продукты питания", – подчеркнул глава думской фракции.