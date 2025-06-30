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В ГД заявили, что в деле "Крокуса" "украинские уши торчали слишком явно"

В ГД заявили, что в деле "Крокуса" "украинские уши торчали слишком явно" - 30.06.2025, ПРАЙМ

В ГД заявили, что в деле "Крокуса" "украинские уши торчали слишком явно"

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в деле теракта в концертном зале "Крокус сити холл"... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T08:21+0300

2025-06-30T08:21+0300

2025-06-30T08:21+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в деле теракта в концертном зале "Крокус сити холл" "украинские уши торчали слишком явно", так как никто не верил, что организацию отхода в сторону украинской границы террористы придумали сами. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в ходе допросов признались, что его организатором является Украина, а их самих фактически обманули, говорится в показаниях обвиняемых, имеющих в распоряжении РИА Новости. Согласно показаниям, исполнители теракта получили оружие с территории Украины, при этом в Брянской области их ждала "группа", чтобы помочь им пересечь границу с Украиной. "Террористы не поразили своими показаниями. В деле "Крокуса" украинские уши слишком явно торчали. Никто и не верил, что расстрел мирных людей и организацию отхода в сторону украинской границы террористы придумали сами", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, одноразовые исполнители, которых не жаль, действия террористического характера и бегство в сторону Украины - это фирменный почерк украинской военной разведки. "Весь западный мир "стыдливо" молчит во всем, что касается действий украинских спецслужб в России. Но хочу заметить, что "Аль-Каида"* - детище Запада, которое вышло из-под контроля. Видимо, выводы не сделали, раз по проторенной дорожке пошли на Украине. А киевский режим - не чета моджахедам, это зверь покрупнее и точно так же может кинуться на дрессировщика", - добавил депутат. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.*Запрещенная в России террористическая группировка

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общество , россия, украина, запад