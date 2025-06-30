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Греф: 2026 год не будет простым для бизнеса и банков

Греф: 2026 год не будет простым для бизнеса и банков - 30.06.2025, ПРАЙМ

Греф: 2026 год не будет простым для бизнеса и банков

Следующий год не будет простым для российского бизнеса и банков, многое будет зависеть от геополитики и политики Банка России, заявил глава Сбербанка Герман... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T10:59+0300

2025-06-30T10:59+0300

2025-06-30T10:59+0300

экономика

финансы

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герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Следующий год не будет простым для российского бизнеса и банков, многое будет зависеть от геополитики и политики Банка России, заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках годового общего собрания акционеров. "Уже сейчас видно, конечно, будет многое зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП, динамика ставок Центрального банка, но уже видно, что он (2026 год - ред.) не будет простым, потому что первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна, поэтому он не будет простым для бизнеса, соответственно, в стране он будет непростым для банков", - сказал он. "Поэтому нам надо за 2025 год набрать хорошую форму, чтобы в 2026 году не разочаровать наших инвесторов", - добавил Греф.

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финансы, банки, герман греф, сбербанк, центральные банки, банк россии