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ИИ пока не может полностью заменить человека, заявил Греф
ИИ пока не может полностью заменить человека, заявил Греф - 30.06.2025, ПРАЙМ
ИИ пока не может полностью заменить человека, заявил Греф
Искусственный интеллект находится сейчас на ранней стадии своего развития и пока не может полностью заменить человека, пик ИИ впереди, при этом живые сотрудники | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T11:44+0300
2025-06-30T11:44+0300
2025-06-30T11:44+0300
банки
финансы
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сбербанк
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект находится сейчас на ранней стадии своего развития и пока не может полностью заменить человека, пик ИИ впереди, при этом живые сотрудники будут в Сбербанке всегда, но их деятельность сильно изменится, сообщил глава банка Герман Греф. "Сказать, что он (искусственный интеллект - ред.) может в этой важнейшей функции полностью заменить человека, пока нельзя, еще все-таки искусственный интеллект находится на ранней стадии своего развития, и пик его впереди", - сказал Греф в рамках интервью на годовом собрании акционеров. При этом глава Сбербанка выразил надежду, что живые люди в "Сбере" останутся всегда. "И я не думаю, что такие фатальные прогнозы будут иметь место и в будущем. Я думаю то, чем люди занимаются в "Сбере", сильно поменяется, а вот люди будут всегда", - сказал он в ответ на вопрос, будут ли работать живые сотрудники в Сбербанке через 10 лет.
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банки, финансы, герман греф, сбербанк
Банки, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
ИИ пока не может полностью заменить человека, заявил Греф
Греф: искусственный интеллект пока не может полностью заменить человека
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект находится сейчас на ранней стадии своего развития и пока не может полностью заменить человека, пик ИИ впереди, при этом живые сотрудники будут в Сбербанке всегда, но их деятельность сильно изменится, сообщил глава банка Герман Греф.
"Сказать, что он (искусственный интеллект - ред.) может в этой важнейшей функции полностью заменить человека, пока нельзя, еще все-таки искусственный интеллект находится на ранней стадии своего развития, и пик его впереди", - сказал Греф в рамках интервью на годовом собрании акционеров.
При этом глава Сбербанка выразил надежду, что живые люди в "Сбере" останутся всегда.
"И я не думаю, что такие фатальные прогнозы будут иметь место и в будущем. Я думаю то, чем люди занимаются в "Сбере", сильно поменяется, а вот люди будут всегда", - сказал он в ответ на вопрос, будут ли работать живые сотрудники в Сбербанке через 10 лет.
Греф: 2026 год не будет простым для бизнеса и банков