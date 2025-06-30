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СМИ: сенатор Грэм убедил Трампа в необходимости удара по Ирану
СМИ: сенатор Грэм убедил Трампа в необходимости удара по Ирану - 30.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: сенатор Грэм убедил Трампа в необходимости удара по Ирану
Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), несмотря на непростые отношения с президентом США Дональдом Трампом, занял... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T02:55+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июн – ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), несмотря на непростые отношения с президентом США Дональдом Трампом, занял особое место среди его советников по национальной безопасности и сумел убедить президента в необходимости нанесения удара по Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Грэм занимает уникальное положение в сегодняшнем Вашингтоне: он является одним из самых влиятельных советников Трампа по вопросам национальной безопасности... Грэм снова оказался в ближнем кругу президента и смог убедить его пойти против своих ориентированных на внутреннюю политику склонностей и одобрить высокорискованный удар по Ирану", – передает издание.
Как подчеркивает издание, Грэм занимает особую позицию в американской политике – будучи республиканцем, он регулярно сталкивается с критикой со стороны однопартийцев, но при этом активно сотрудничает с демократами по ключевым вопросам международной политики, включая поддержку Украины.
Сенатор активно продвигает в конгрессе масштабные торговые санкции против России и поддерживает тесный контакт с Владимиром Зеленским, которого даже консультировал перед визитом в Белый дом в феврале. Однако после неудачной встречи Зеленского с Трампом Грэм публично раскритиковал украинского лидера.
При этом бывший помощник сенатора описал отношения между Трампом и Грэмом как "иногда похожие на хоккейную драку", где противники обмениваются ударами, а "уже на следующих выходных вместе играют в гольф".
Грэм, который изначально был решительным критиком Трампа, после его избрания стал одним из ключевых союзников президента. Однако их союз неоднократно давал трещины, особенно после штурма Капитолия в 2021 году. Тогда Грэм публично осудил действия Трампа, а позже назвал ошибкой решение президента помиловать участников штурма Капитолия.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
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мировая экономика, общество , иран, сша, рф, линдси грэм, дональд трамп, владимир зеленский
Экономика, Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, РФ, Линдси Грэм, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ: сенатор Грэм убедил Трампа в необходимости удара по Ирану
WSJ: сенатор Грэм убедил Трампа в необходимости нанести удар по Ирану
ВАШИНГТОН, 30 июн – ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), несмотря на непростые отношения с президентом США Дональдом Трампом, занял особое место среди его советников по национальной безопасности и сумел убедить президента в необходимости нанесения удара по Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Грэм занимает уникальное положение в сегодняшнем Вашингтоне: он является одним из самых влиятельных советников Трампа по вопросам национальной безопасности... Грэм снова оказался в ближнем кругу президента и смог убедить его пойти против своих ориентированных на внутреннюю политику склонностей и одобрить высокорискованный удар по Ирану", – передает издание.
Как подчеркивает издание, Грэм занимает особую позицию в американской политике – будучи республиканцем, он регулярно сталкивается с критикой со стороны однопартийцев, но при этом активно сотрудничает с демократами по ключевым вопросам международной политики, включая поддержку Украины.
Сенатор активно продвигает в конгрессе масштабные торговые санкции против России и поддерживает тесный контакт с Владимиром Зеленским, которого даже консультировал перед визитом в Белый дом в феврале. Однако после неудачной встречи Зеленского с Трампом Грэм публично раскритиковал украинского лидера.
При этом бывший помощник сенатора описал отношения между Трампом и Грэмом как "иногда похожие на хоккейную драку", где противники обмениваются ударами, а "уже на следующих выходных вместе играют в гольф".
Грэм, который изначально был решительным критиком Трампа, после его избрания стал одним из ключевых союзников президента. Однако их союз неоднократно давал трещины, особенно после штурма Капитолия в 2021 году. Тогда Грэм публично осудил действия Трампа, а позже назвал ошибкой решение президента помиловать участников штурма Капитолия.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.