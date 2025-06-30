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Объем грузовых авиаперевозок в мире в мае вырос на 2,2%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в мае вырос на 2,2% - 30.06.2025, ПРАЙМ

Объем грузовых авиаперевозок в мире в мае вырос на 2,2%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в мае вырос на 2,2% в годовом выражении, в месячном - на 5,8%, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T15:41+0300

2025-06-30T15:41+0300

2025-06-30T15:41+0300

москва

азиатско-тихоокеанский регион

ближний восток

iata

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в мае вырос на 2,2% в годовом выражении, в месячном - на 5,8%, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в мае увеличился на 3% в годовом выражении. Самый сильный рост год к году был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+8,3%). Показатель также увеличился на Ближнем Востоке (+3,6%), в Латинской Америке (+3,1%) и Европе (+1,6%). Грузовые авиаперевозки сократились при этом в Африке (-2,1%) и Северной Америке (-5,8%). "В мае спрос на грузовые авиаперевозки в мире вырос на 2,2%. Это обнадеживающая новость, поскольку падение на 10,7% объема перевозок по маршруту Азия-Северная Америка свидетельствует о негативном влиянии меняющейся торговой политики США", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. В то же время Уолш отметил, что "проверенная устойчивость" сектора грузовых авиаперевозок позволяет отправителям удовлетворять потребности цепочек поставок по необходимости откладывать отправления, в изменении маршрута или ускорении отправлений.

https://1prime.ru/20250627/aeroflot-858966331.html

москва

азиатско-тихоокеанский регион

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москва, азиатско-тихоокеанский регион, ближний восток, iata