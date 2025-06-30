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Китай пригрозил вновь ограничить импорт морепродуктов из Японии

Китай пригрозил вновь ограничить импорт морепродуктов из Японии - 30.06.2025, ПРАЙМ

Китай пригрозил вновь ограничить импорт морепродуктов из Японии

Китай примет все меры по обеспечению безопасности ввозимых из Японии морепродуктов, если возникнет риск получения зараженных поставок, то Пекин немедленно вновь | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:19+0300

2025-06-30T12:19+0300

2025-06-30T12:19+0300

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ПЕКИН, 30 июн – ПРАЙМ. Китай примет все меры по обеспечению безопасности ввозимых из Японии морепродуктов, если возникнет риск получения зараженных поставок, то Пекин немедленно вновь ограничит импорт, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Таможня КНР ранее возобновила экспорт японских морепродуктов, остановленный в августе 2023 года из-за сбросов воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, сделав исключение для морепродуктов из 10 префектур, включая Фукусиму, Мияги, Токио. Власти Японии приветствовали решение Китая, но указали, что будут требовать разрешения на экспорт и для 10 префектур, пока не включенных в список. Мао Нин отметила, что по настоятельному требованию Китая и международного сообщества Япония согласилась на международный мониторинг сброса зараженной воды с АЭС "Фукусимы", а также на то, что КНР будет проводить свой независимый отбор проб и мониторинг. "На этой основе Китай и Япония провели несколько раундов консультаций по вопросу возобновления ввоза японской продукции водного промысла в Китай. Япония взяла на себя обязательство принять ряд серьезных мер по обеспечению качества и безопасности экспортируемой в Китай продукции водного промысла и усилить контроль", - заявила дипломат. Вместе с тем она добавила, что компетентные органы КНР продолжат усиливать меры регулирования для обеспечения безопасности пищевых продуктов для населения. "Если будут обнаружены какие-либо риски, в соответствии с законом немедленно будут приняты необходимые ограничительные меры на импорт", - указала она. Китай – крупнейший импортер японских морепродуктов. В 2022 году объем импорта из Японии этого вида товаров составил 87,1 миллиарда иен (603 миллиона долларов) в год. С августа 2023 Япония начала сбрасывать в океан воду, скопившуюся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1,5 тысячи беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам. В ответ на это решение Японии Китай полностью запретил импорт и переработку японских морепродуктов.

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мировая экономика, китай, япония, пекин, магатэ