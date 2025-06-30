https://1prime.ru/20250630/indeks-859009839.html
Индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 49,7 пункта
Индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 49,7 пункта - 30.06.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 49,7 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, свидетельствуют опубликованные в понедельник... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T06:05+0300
2025-06-30T06:05+0300
2025-06-30T06:05+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
pmi
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859009839.jpg?1751252707
ПЕКИН, 30 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.
Индекс укрепляется второй месяц подряд, но тем не менее все еще остается ниже психологической отметки в 50 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.
PMI крупных предприятий в июне вырос на 0,5 пункта, до 51,2 пункта, PMI средних повысился до 48,6 пункта, малых снизился до 47,3 пункта (рост и падение на 1,1 и 2 пункта соответственно).
Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства в июне составил 51 пункт, увеличившись на 0,3 пункта, что свидетельствует об ускорении производственной деятельности промышленных предприятий. Индекс новых заказов увеличился на 0,4 пункта, до 50,2 пункта, что свидетельствует о росте спроса на промышленном рынке.
Индекс сырьевых запасов в июне вырос на 0,6 пункта, до 48 пунктов, что все еще ниже психологической отметки и указывает на продолжающееся сокращение запасов основных видов сырья в промышленности.
Индекс занятости снизился на 0,2 пункта, до 47,9 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в июне вырос на 0,2 пункта – до 50,2 пункта.
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, кнр, pmi
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, PMI
Индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 49,7 пункта
Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта
ПЕКИН, 30 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.
Индекс укрепляется второй месяц подряд, но тем не менее все еще остается ниже психологической отметки в 50 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.
PMI крупных предприятий в июне вырос на 0,5 пункта, до 51,2 пункта, PMI средних повысился до 48,6 пункта, малых снизился до 47,3 пункта (рост и падение на 1,1 и 2 пункта соответственно).
Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства в июне составил 51 пункт, увеличившись на 0,3 пункта, что свидетельствует об ускорении производственной деятельности промышленных предприятий. Индекс новых заказов увеличился на 0,4 пункта, до 50,2 пункта, что свидетельствует о росте спроса на промышленном рынке.
Индекс сырьевых запасов в июне вырос на 0,6 пункта, до 48 пунктов, что все еще ниже психологической отметки и указывает на продолжающееся сокращение запасов основных видов сырья в промышленности.
Индекс занятости снизился на 0,2 пункта, до 47,9 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в июне вырос на 0,2 пункта – до 50,2 пункта.