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Индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 49,7 пункта

Индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 49,7 пункта - 30.06.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 49,7 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, свидетельствуют опубликованные в понедельник... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T06:05+0300

2025-06-30T06:05+0300

2025-06-30T06:05+0300

экономика

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ПЕКИН, 30 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. Индекс укрепляется второй месяц подряд, но тем не менее все еще остается ниже психологической отметки в 50 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. PMI крупных предприятий в июне вырос на 0,5 пункта, до 51,2 пункта, PMI средних повысился до 48,6 пункта, малых снизился до 47,3 пункта (рост и падение на 1,1 и 2 пункта соответственно). Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства в июне составил 51 пункт, увеличившись на 0,3 пункта, что свидетельствует об ускорении производственной деятельности промышленных предприятий. Индекс новых заказов увеличился на 0,4 пункта, до 50,2 пункта, что свидетельствует о росте спроса на промышленном рынке. Индекс сырьевых запасов в июне вырос на 0,6 пункта, до 48 пунктов, что все еще ниже психологической отметки и указывает на продолжающееся сокращение запасов основных видов сырья в промышленности. Индекс занятости снизился на 0,2 пункта, до 47,9 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в июне вырос на 0,2 пункта – до 50,2 пункта.

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мировая экономика, китай, кнр, pmi