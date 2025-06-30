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Индекс деловой активности в Китае в июне врос до 50,5 пункта
Индекс деловой активности в Китае в июне врос до 50,5 пункта - 30.06.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в Китае в июне врос до 50,5 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в июне врос до 50,5 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T06:05+0300
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2025-06-30T06:05+0300
экономика
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 30 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в июне врос до 50,5 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления страны.
По сравнению с маем PMI в сфере услуг повысился на 0,2 процентного пункта, оставшись при этом выше психологической отметки в 50 пунктов и сохранив динамику роста.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.
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мировая экономика, китай
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ
Индекс деловой активности в Китае в июне врос до 50,5 пункта
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в июне врос до 50,5 пункта
ПЕКИН, 30 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в июне врос до 50,5 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления страны.
По сравнению с маем PMI в сфере услуг повысился на 0,2 процентного пункта, оставшись при этом выше психологической отметки в 50 пунктов и сохранив динамику роста.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.