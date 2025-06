https://1prime.ru/20250630/indeksy--859021900.html

Фондовые индексы Европы в основном снижаются

Фондовые индексы Европы в основном снижаются - 30.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном снижаются

Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник, следует из данных торгов. При этом, как отмечают аналитики, наблюдается переход... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:36+0300

2025-06-30T12:36+0300

2025-06-30T12:36+0300

экономика

рынок

торги

индексы

европа

сша

дональд трамп

dax

bp

shell

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/10/836391015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fa6a946d6a121aa72e0506830fc6853.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник, следует из данных торгов. При этом, как отмечают аналитики, наблюдается переход участников рынка от инвестирования в американские ценные бумаги к приобретению европейских активов. По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,2% - до 8 781,05 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 7 688,41 пункта, немецкий DAX растет на 0,12%, до 24 016,07 пункта. Спрос на европейские активы, по мнению аналитиков, растет, так как перспективы экономического роста в Европе улучшаются: центральные банки стран снижают ключевые ставки, а правительства увеличивают государственные расходы, пишет агентство Блумберг. Так, ранее в понедельник стало известно, что ВВП Великобритании в первом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - поднялся на 0,7%. Значения полностью совпали с предварительными оценками. Эксперты полагают, что на фоне оптимизма в отношении европейских активов и наблюдаемой неопределенности в американской макроэкономике и торговых соглашениях США с рядом стран трейдеры изменяют структуру инвестиционных портфелей в пользу европейских ценных бумаг. "Ожидается, что волна государственных расходов, которая будет финансироваться за счет продажи новых долговых обязательств, обеспечит столь необходимый еврозоне импульс роста... Это стало четким сигналом к тому, чтобы замедлить рост покупок американских активов", - пишет Блумберг со ссылкой на мнение аналитиков Allianz Global Investors. "Мы наблюдаем чрезвычайно высокий спрос на европейские активы, особенно со стороны США", - цитирует агентство мнение аналитика Bank of America Corp. Эрика Кенига (Erik Koenig). Он также отметил, что "хотя в прошлом Европа сталкивалась с проблемами, которые могли сдерживать ее рынки, сейчас растет уверенность в ее долгосрочном потенциале". При этом отрицательная динамика фондовых индексов может быть обусловлена положениями законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Законодательная инициатива, по сообщению Блумберга, предусматривает постепенную отмену налоговых льгот для американских ветряных и солнечных проектов. На фоне этого акции датской энергетической компании Orsted A/S падают почти на 3%, британской нефтегазовой BP - более чем на 1%, британско-нидерландской Shell - примерно на 1%.

https://1prime.ru/20250627/indeksy-858978547.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, европа, сша, дональд трамп, dax, bp, shell