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Фондовые индексы Европы в основном снижаются - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250630/indeksy--859021900.html
Фондовые индексы Европы в основном снижаются
Фондовые индексы Европы в основном снижаются - 30.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном снижаются
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник, следует из данных торгов. При этом, как отмечают аналитики, наблюдается переход... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:36+0300
2025-06-30T12:36+0300
экономика
рынок
торги
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник, следует из данных торгов. При этом, как отмечают аналитики, наблюдается переход участников рынка от инвестирования в американские ценные бумаги к приобретению европейских активов. По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,2% - до 8 781,05 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 7 688,41 пункта, немецкий DAX растет на 0,12%, до 24 016,07 пункта. Спрос на европейские активы, по мнению аналитиков, растет, так как перспективы экономического роста в Европе улучшаются: центральные банки стран снижают ключевые ставки, а правительства увеличивают государственные расходы, пишет агентство Блумберг. Так, ранее в понедельник стало известно, что ВВП Великобритании в первом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - поднялся на 0,7%. Значения полностью совпали с предварительными оценками. Эксперты полагают, что на фоне оптимизма в отношении европейских активов и наблюдаемой неопределенности в американской макроэкономике и торговых соглашениях США с рядом стран трейдеры изменяют структуру инвестиционных портфелей в пользу европейских ценных бумаг. "Ожидается, что волна государственных расходов, которая будет финансироваться за счет продажи новых долговых обязательств, обеспечит столь необходимый еврозоне импульс роста... Это стало четким сигналом к тому, чтобы замедлить рост покупок американских активов", - пишет Блумберг со ссылкой на мнение аналитиков Allianz Global Investors. "Мы наблюдаем чрезвычайно высокий спрос на европейские активы, особенно со стороны США", - цитирует агентство мнение аналитика Bank of America Corp. Эрика Кенига (Erik Koenig). Он также отметил, что "хотя в прошлом Европа сталкивалась с проблемами, которые могли сдерживать ее рынки, сейчас растет уверенность в ее долгосрочном потенциале". При этом отрицательная динамика фондовых индексов может быть обусловлена положениями законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Законодательная инициатива, по сообщению Блумберга, предусматривает постепенную отмену налоговых льгот для американских ветряных и солнечных проектов. На фоне этого акции датской энергетической компании Orsted A/S падают почти на 3%, британской нефтегазовой BP - более чем на 1%, британско-нидерландской Shell - примерно на 1%.
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рынок, торги, индексы, европа, сша, дональд трамп, dax, bp, shell
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, DAX, BP, Shell
12:36 30.06.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном снижаются

Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник, следует из данных торгов. При этом, как отмечают аналитики, наблюдается переход участников рынка от инвестирования в американские ценные бумаги к приобретению европейских активов.
По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,2% - до 8 781,05 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 7 688,41 пункта, немецкий DAX растет на 0,12%, до 24 016,07 пункта.
Спрос на европейские активы, по мнению аналитиков, растет, так как перспективы экономического роста в Европе улучшаются: центральные банки стран снижают ключевые ставки, а правительства увеличивают государственные расходы, пишет агентство Блумберг. Так, ранее в понедельник стало известно, что ВВП Великобритании в первом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - поднялся на 0,7%. Значения полностью совпали с предварительными оценками.
Эксперты полагают, что на фоне оптимизма в отношении европейских активов и наблюдаемой неопределенности в американской макроэкономике и торговых соглашениях США с рядом стран трейдеры изменяют структуру инвестиционных портфелей в пользу европейских ценных бумаг.
"Ожидается, что волна государственных расходов, которая будет финансироваться за счет продажи новых долговых обязательств, обеспечит столь необходимый еврозоне импульс роста... Это стало четким сигналом к тому, чтобы замедлить рост покупок американских активов", - пишет Блумберг со ссылкой на мнение аналитиков Allianz Global Investors.
"Мы наблюдаем чрезвычайно высокий спрос на европейские активы, особенно со стороны США", - цитирует агентство мнение аналитика Bank of America Corp. Эрика Кенига (Erik Koenig). Он также отметил, что "хотя в прошлом Европа сталкивалась с проблемами, которые могли сдерживать ее рынки, сейчас растет уверенность в ее долгосрочном потенциале".
При этом отрицательная динамика фондовых индексов может быть обусловлена положениями законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Законодательная инициатива, по сообщению Блумберга, предусматривает постепенную отмену налоговых льгот для американских ветряных и солнечных проектов. На фоне этого акции датской энергетической компании Orsted A/S падают почти на 3%, британской нефтегазовой BP - более чем на 1%, британско-нидерландской Shell - примерно на 1%.
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Фондовые индексы Европы завершили неделю в плюсе
27 июня, 19:28
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЕВРОПАСШАДональд ТрампDAXBPShell
 
 
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