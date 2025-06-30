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Индия намерена заключить торговое соглашение с США

Индия намерена заключить торговое соглашение с США - 30.06.2025, ПРАЙМ

Индия намерена заключить торговое соглашение с США

Индия намерена заключить "большое, хорошее, красивое" торговое соглашение с США, но хочет защитить интересы своих фермеров, заявила министр финансов Нирмала... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T11:37+0300

2025-06-30T11:37+0300

2025-06-30T11:37+0300

экономика

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн – ПРАЙМ. Индия намерена заключить "большое, хорошее, красивое" торговое соглашение с США, но хочет защитить интересы своих фермеров, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман в интервью изданию Financial Express. "США являются одним из наших ведущих торговых партнеров, если не самым главным. На перекрестке, на котором мы находимся, и учитывая наши цели роста и амбиции, достичь целей (программы премьер-министра Индии Нарендры Моди - ред.) "Развитая Индия 2047", чем скорее мы заключим такие соглашения с сильными экономиками, тем лучше они нам послужат", - сказала министр. Она отметила, что правительство Индии хочет защитить интересы фермеров и сельскохозяйственного сектора. "Сельское хозяйство и молочная промышленность были одними из очень серьезных "красных линий", где проявлялась высокая степень осторожности… Открытие этих областей возможно только с согласия министерства сельского хозяйства. Мы никоим образом не можем сделать что-либо, что ослабило бы наше сельское хозяйство, позиции наших фермеров", - подчеркнула министр. Индия и США провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами, последний из которых закончился 28 июня. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Обе страны поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения к осени (сентябрь-октябрь) этого года с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов.

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индия, сша, китай, нарендра моди, дональд трамп, мид