https://1prime.ru/20250630/indiya-859027511.html

Индия заинтересовалась российскими ЗРК С-500

Индия заинтересовалась российскими ЗРК С-500 - 30.06.2025, ПРАЙМ

Индия заинтересовалась российскими ЗРК С-500

Индия после успешного использования российских зенитных ракетных систем С-400 в рамках операции "Синдур" проявила интерес к закупкам систем ЗРК С-500, сообщил... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T14:22+0300

2025-06-30T14:22+0300

2025-06-30T14:22+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн - ПРАЙМ. Индия после успешного использования российских зенитных ракетных систем С-400 в рамках операции "Синдур" проявила интерес к закупкам систем ЗРК С-500, сообщил индийский новостной портал Indian Defense News. "Исключительная эффективность применения Индией российской системы противовоздушной обороны С-400 во время операции "Синдур" в мае 2025 года послужила толчком к обсуждению вопроса о приобретении более совершенной системы противовоздушной обороны С-500… Успешное развертывание систем С-400, которые обеспечили рекордные перехваты на дальностях, превышающих 300 километров, продемонстрировало критическую важность передовых систем противовоздушной обороны в современной войне и сделало Индию потенциальным пионером в освоении российских технологий нового поколения", - говорится в сообщении. Там добавили, что интерес Индии к системе С-500 обусловлен меняющейся динамикой региональных угроз, в частности, сообщениями о приобретении Пакистаном китайских истребителей-невидимок J-35A. "По данным разведки, Пакистан может приобрести 30-40 самолетов J-35A к 2028-2030 годам по цене 70-80 миллионов долларов за единицу, что представляет собой значительное усиление потенциала, способное бросить вызов установленному Индией превосходству в воздухе", - отмечает портал. Вместе с тем отмечается, что несмотря на явный интерес Индии к системе С-500, возможное приобретение этой системы сталкивается со значительными процедурными и политическими препятствиями. "Экспорт С-500 требует четкого одобрения высшего российского руководства, что отражает классификацию системы как передового стратегического актива, предназначенного в первую очередь для собственных оборонных нужд России", - подчеркивается в материале. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном. С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

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