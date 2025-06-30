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Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября - 30.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250630/inflyatsiya-859031519.html
Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября
Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября - 30.06.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября
Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября - до 2% с 2,1% в мае, следует из пресс-релиза... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:08+0300
2025-06-30T15:08+0300
экономика
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германия
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября - до 2% с 2,1% в мае, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, ускорения инфляции - до 2,2%. Значение июня стало самым низким с октября 2024 года, когда показатель составлял также 2%.
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москва, германия
Экономика, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ
15:08 30.06.2025
 
Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября

Годовая инфляция в Германии по итогам июня замедлилась до 2%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября - до 2% с 2,1% в мае, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, ускорения инфляции - до 2,2%. Значение июня стало самым низким с октября 2024 года, когда показатель составлял также 2%.
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Евро стабилен к доллару в ожидании данных по инфляции Германии
14:09
 
ЭкономикаМОСКВАГЕРМАНИЯ
 
 
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