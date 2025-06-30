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Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября

Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября - 30.06.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября

Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября - до 2% с 2,1% в мае, следует из пресс-релиза... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T15:08+0300

2025-06-30T15:08+0300

2025-06-30T15:08+0300

экономика

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября - до 2% с 2,1% в мае, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, ускорения инфляции - до 2,2%. Значение июня стало самым низким с октября 2024 года, когда показатель составлял также 2%.

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