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Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября
Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября - 30.06.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября
Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября - до 2% с 2,1% в мае, следует из пресс-релиза... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:08+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября - до 2% с 2,1% в мае, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, ускорения инфляции - до 2,2%. Значение июня стало самым низким с октября 2024 года, когда показатель составлял также 2%.
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Экономика, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ
Годовая инфляция в Германии замедлилась до минимума с октября
Годовая инфляция в Германии по итогам июня замедлилась до 2%
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября - до 2% с 2,1% в мае, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, ускорения инфляции - до 2,2%. Значение июня стало самым низким с октября 2024 года, когда показатель составлял также 2%.
Евро стабилен к доллару в ожидании данных по инфляции Германии