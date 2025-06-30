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Иран получил информацию о желании США возобновить переговоры
Иран получил информацию о желании США возобновить переговоры - 30.06.2025, ПРАЙМ
Иран получил информацию о желании США возобновить переговоры
Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном, но для этого США должны обеспечить ненападение на исламскую... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:53+0300
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ТЕГЕРАН, 30 июн - ПРАЙМ. Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном, но для этого США должны обеспечить ненападение на исламскую республику в будущем, заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи. "Правительство (президента США Дональда - ред.) Трампа через посредников сообщило Ирану о том, что хочет вернуться к переговорам, однако не прояснило позицию относительно "весьма важного вопроса", как дальнейшие нападения (на Иран - ред.) во время переговоров", - цитирует его агентство ISNA. По его словам, если США хотят возобновить переговоры с Ираном, то должны обеспечить ненападение на Иран в будущем. Даты возможных переговоров, добавил замглавы МИД Ирана, пока нет. Президент США Дональд Трамп после окончания ирано-израильского конфликта и ответа Тегерана на удары США по иранским ядерным объектам объявил 25 июня о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Штатов и Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующий день - 26 июня - заявил, что Тегеран пока не решил, будет ли проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается, однако удары Вашингтона по иранским ядерным объектам усложнили вопрос проведения переговоров. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, мид
Политика, Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, МИД
ТЕГЕРАН, 30 июн - ПРАЙМ. Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном, но для этого США должны обеспечить ненападение на исламскую республику в будущем, заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
"Правительство (президента США Дональда - ред.) Трампа через посредников сообщило Ирану о том, что хочет вернуться к переговорам, однако не прояснило позицию относительно "весьма важного вопроса", как дальнейшие нападения (на Иран - ред.) во время переговоров", - цитирует его агентство ISNA.
По его словам, если США хотят возобновить переговоры с Ираном, то должны обеспечить ненападение на Иран в будущем. Даты возможных переговоров, добавил замглавы МИД Ирана, пока нет.
Президент США Дональд Трамп после окончания ирано-израильского конфликта и ответа Тегерана на удары США по иранским ядерным объектам объявил 25 июня о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Штатов и Ирана.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующий день - 26 июня - заявил, что Тегеран пока не решил, будет ли проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается, однако удары Вашингтона по иранским ядерным объектам усложнили вопрос проведения переговоров.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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